Ahorro de 300 euros en DAZN y Filmin hasta el 30%. Estos son los descuentos que ofrece el streaming en España por el Black Friday

Con una subida de precios paulatina en los servicios de streaming que cada vez se va notando más, se agradece cualquier oferta que podamos aprovechar. Un año más, el Black Friday se presenta como una buena oportunidad para ello. En España parece que volvemos a quedarnos sin ofertas de algunas de las más grandes, pero podemos sacarle partido a otros servicios.

Para los cinéfilos la oferta más jugosa viene de la mano de Filmin. La plataforma española con más de 10.000 títulos sin coste añadido en su catálogo pasa a ofrecer su suscripción anual por 70 euros, lo que supone un 30% de descuento con respecto a sus 99 euros habituales. La suscripción incluye hasta 4 perfiles para ver en dos pantallas al mismo tiempo.

Otra plataforma española con oferta es FlixOlé. Su ya de por sí más asequible plan de 49,99 euros tiene un descuento de 10 euros aplicando el código que te proporcionan en la web. FlixOlé tiene películas y series españolas de todas las épocas. Hasta 4.500 títulos que incluyen clásicos patrios y nuevos estrenos.

Los amantes del deporte deberían tenerlo muy claro con DAZN, su oferta de 19,99 euros al mes (normalmente son 31,99) por el plan Premium es bastante agresiva, y supone un ahorro de 300 euros para un año de eventos deportivos que cubren LaLiga, NBA, Formula 1 y la NFL. Se puede optar por un pago único de 211,99 euros en vez de 351,99 euros. Tiene permanencia eso, sí.

De las palataformas de ficción generalistas, SkyShowtime ofrece descuentos durante 6 meses tanto en su plan Estándar como Premium. El estándar pasa de ser 7,99 euros al mes a 4,99. Y el premium, que incluye 5 reproducciones simultáneas en 4K UHD, pasa de 12,99 euros a 7,99.

¿Qué pasa con el resto de las grandes? HBO Max tuvo el año pasado una sustancial oferta del 50% durante el Black Friday, y aunque es esperable que la repitan, de momento no lo han confirmado. Por lo demás Netflix, Disney y Prime no hacen ofertas de este tipo, y lo único cercano a eso que tenemos son paquetes de Vodafone que las incluyen junto con su fibra, hasta 49 euros al mes por todo durante tres meses.

