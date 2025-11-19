Estrenos (19 de noviembre). 61 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV y SkyShowtime

No sé vosotros, pero yo sigo sin saber exactamente cómo hacer para poder ver todo lo que me interesa. Pero aquí estamos, un miércoles más y un buen puñado de estrenos en streaming. En concreto, 61 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

Anatomía de un instante

Miniserie que nos lleva al relato del golpe de estado del 23-F a través de los ojos de cuatro de sus protagonistas: Adolfo Suárez (Álvaro Morte), Santiago Carrillo (Eduard Fernández), Manuel Gutiérrez Mellado (Manolo Solo) y Tejero (David Lorente).

El jueves en Movistar Plus+

Caza de brujas

Lo nuevo de Luca Guadagnino va directo a streaming con un drama psicológico protagonizado por Julia Roberts, una profesora de universidad que se ve en una encrucijada cuando una de sus alumnas presenta una acusación en contra de uno de sus compañeros.

El jueves en Prime Video

The Mighty Nein

La nueva serie de los muchachos de Critical Role (La leyenda de Vox Machina) que nos lleva por una aventura de un grupo de héroes improbables que deberán hacer equipo cuando un amuleto arcano cae en malas manos.

El miércoles en Prime Video

Todos los estrenos

Netflix

A comer con los Kapoor (viernes)

El encanto del champán (miércoles)

Envidiosa T3 (miércoles)

Fall (jueves)

Garfield. La película (jueves)

El hijo de mil hombres (miércoles)

Un hombre infiltrado T2 (jueves)

Jurassic World. Teoría del Dinocaos T4 (jueves)

Las locuras (jueves)

El misterio de la familia Carman (miércoles)

Ocho apellidos marroquís (viernes)

One Shot. (Misión de rescate) (sábado)

Reencarnación (sábado)

Sin cortes con Ed Sheeran (viernes)

Sueños de trenes (viernes)

El vasco (miércoles)

Un viaje con mi asesino (jueves)

Una vida no tan simple (miércoles)

Prime Video

Caza de brujas (jueves)

The Mighty Nein (miércoles)

HBO Max

20.000 especies de abejas (jueves)

Expediente Warren: El último rito (viernes)

Te acompaño en el sentimiento (miércoles)

Disney+

(Todos el miércoles)

Un corto de navidad: Las mejores navidades

English Teacher T2

La mano que mece la cuna

Movistar Plus+

Amigos imaginarios (jueves)

Anatomía de un instante (jueves)

Bienvenido a la montaña (domingo)

Carles Porta. Muerte en el hotel (jueves)

Cine, registro vivo de nuestra memoria (miércoles)

Los desafíos del ártico (domingo)

One to One: John & Yoko (sábado)

El último supspiro (miércoles)

Until Dawn (miércoles)

Filmin

A 47 metros

The Anchorage of Time

The Book

Boris Skossyreff, el estafador que fue rey

Bloody Hell

Condenados

Diamantes en bruto

Dos mejor que uno

En la cocina de Nguyen

En la mente del demonio

Entre la razón y la locura

Gatlopp

Goodbye Julia

Heathers, el musical

Hombres al borde de un ataque de nervios

I used to go here

Lobo

Mami Wata

Operación Cicerón

Pinball: el hombre que salvó el juego

Queer as Punk

La rêve de Dieu

Tralas luces

Uproar

Otras

Landman: Un negocio crudo T2 (viernes en SkyShowtime)

Plan en familia 2 (viernes en Apple TV)

