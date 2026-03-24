Meses después de fracasar en cines, se estrena en streaming un ambicioso neo-western que pretende retratarnos en nuestra peor faceta

El momento actual cada vez resulta más imparodiable, porque parece que siempre se puede redoblar en un absurdo casi surrealista. Las noticias, sobre todo en Estados Unidos, muestran una deriva que se aproxima a la distopía que siempre nos pareció cosa de risa en películas del pasado. Ahora cosas como ‘Eddington’ parecen más cine social que comedia ridícula.

Uno de los autores del momento como Ari Aster intenta coger el pulso a este último lustro y pico en una parodia extrema construida sobre neo-western imponente. Su película más ambiciosa, o al menos se aproxima a ello, que fracasó en taquilla pero ahora puede tener nueva difusión con su estreno en streaming a través de SkyShowtime.

La locura retransmitida en tiempo real

La pandemia del COVID-19 está extendida por todo el mundo y el país se mandan decretos para permanecer en los hogares y llevar mascarillas. Pero en un pueblo de Nuevo México eso está creando tensiones entre un alcalde progresista y un sheriff que quiere derrotarlo en las próximas elecciones, tirando de agenda ultralibertaria y desinformación para derrocarlo. En Eddington además escala la tensión por la violencia policial y el racismo sistemático.

Joaquin Phoenix protagoniza este duelo donde Pedro Pascal y también Emma Stone se pasean para dar más sensación de gran producción coral y evento para el público cinéfilo moderno. No obstante, casi todo pasa por ese personaje del sheriff que intenta representar esa derecha norteamericana que intenta derribar todo, desde el oponente hasta la lógica, aunque sea a través de lo criminal.

En el proceso Aster intenta mostrar también los absurdos de la izquierda socialdemócrata y el papel de las redes sociales o los intereses de las oligarquías tecnológicas para tenernos en un constante duelo, virtual o físico, que nos distraiga de la progresiva erosión de derechos y poder. Un intento de hurgar en la herida de los bandos generados por la polarización, aunque sus simpatías no se esconden demasiado.

‘Eddington’ y los límites del cinismo

El cineasta se vale de la locura exacerbada de la pandemia para intentar que el humor absurdo sirva de desengrase, pero la realidad de Estados Unidos muestra todo el rato lo corta que se queda en ridiculizar. Se puede argumentar que tiene la mira bien orientada hacia los problemas de una realidad cada vez más distorsionada por la post-verdad.

La lástima es que su excesivo cinismo le lleve a crear una película a menudo demasiado enamorada de su propio intelecto, además de fallida en numerosas ocasiones a la hora de intentar tirar el humor. Su buen despliegue visual y su arrojo no compensan los numerosos tiros desviados que acaba teniendo ‘Eddington’.

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