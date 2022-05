Eurovisión 2022: la organización del festival aclara la polémica sobre la supuesta descalificación de Israel

Dejando poco a poco atrás la resaca post Eurovisión, se sigue analizando y debatiendo todo lo que sucedió finalmente en la gala final del 14 de mayo, incluso en la semi-final. Uno de los temas más controvertidos tiene que ver con la no participación de Israel en la gala final, algo que muchos tacharon de 'descalificación' cuando la realidad fue muy diferente.

Error de traducción

En medios y redes, se extendió el bulo de que Michael Ben David, representante de Israel en el certamen, fue descalificado por "comportamiento inapropiado", haciendo referencia al momento en que los presentadores (Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan) se acercaron a él y a su equipo para hablar con ellos. David, con la bandera de Israel en una mano y una copa en otra, se les acercó y les dió un beso en la mejilla a Pausini y Cattelan.

Muchos eurofans comentaron negativamente su comportamiento en redes pero el verdadero motivo que respaldó la extensión de la falsa noticia fueron las declaraciones a la prensa. La UER (Unión Europea de Radiodifusión) corroboró: “Israel no ha sido descalificado del Festival de Eurovisión” sino que “hubo un malentendido en una conferencia de prensa del 13 de mayo con los anfitriones del programa”.

En el vídeo de la rueda de prensa, se aprecia cómo el periodista israelí duda a la hora de decir la palabra: al preguntar por la "descalificación" (disqualification) cuando se refería a "no clasificación" (disclassification). Es decir, la pregunta hacía referencia sencillamente al hecho de que Israel no pasara a la final, cuyo motivo era el mismo que el del resto de países que no se clasificaron en la semi-final: porque no recibió suficientes puntos por parte del jurado.

La confusión con respecto al término se extendió a los propios presentadores: “¿Ha sido descalificado [Michael Ben David]? No lo sabía”, comentaron Pausini y Mika. “Sí, por supuesto” respondió Mika finalmente.

El uso erróneo de la palabra fue recogido por medios italianos (y más adelante difundidos por medios españoles), donde no tardaron en aparecer titulares con la supuesta descalificación y los supuestos motivos de la misma.

La organización del festival ha aclarado el tema con respecto a este fallo de traducción, incluso los presentadores comentaron que no había ningún problema con la actitud de David: "Honestamente, era un tío que se lo estaba pasando bien (...) Fue divertido" dijo Cattelan. "¿Cuál es el problema del beso? Es un beso, solo un beso" añadió Pausini "Fue agradable y divertido".