Los creadores de 'El Castillo' explican el final de la miniserie de Movistar Plus: "El sistema está por encima de los individuos y de las cosas concretas que sucedan"

Uno de los grandes estrenos de esta semana ha sido 'El Castillo', la nueva miniserie original de Movistar Plus que adapta 'El proxeneta', un libro de no ficción escrito por Mabel Lozano. Detrás de su desarrollo están Eduardo Villanueva e Isabel Peña, un dúo que hace unos años ya coincidió en la sensacional 'Antidisturbios'.

En Espinof hemos tenido la oportunidad de charlar con ambos sobre diferentes aspectos de la serie en profundidad, como si tenían alguna línea roja que se negaban a pasar a la hora de hacer una serie como 'El Castillo'. Al respecto, Peña destaca lo siguiente:

Ojo con los spoilers de 'El Castillo' de aquí en adelante

No queríamos volver una vez más a caer en la glamourización, erotización, sexualización de estas mujeres, tampoco queríamos volver a caer en la romantización, erotización, aunque sea más intelectual, de los villanos, bueno, villanos no, de los proxenetas, tampoco de los policías, queríamos hacer como una aproximación muy honesta y muy frontal a todos los mundos, no queríamos tampoco que las mujeres fueran una informe masa de víctimas y de cuerpos perfectos.

Pasando ya a hablar del final de la serie, Villanueva destaca que la serie "habla de un sistema, y el sistema está por encima de los individuos y de las cosas concretas que sucedan, entonces el sistema sigue funcionando, de una manera o de otra encuentra sus maneras, como es una ficción además le hemos dado que el sistema siga representado por el mismo individuo, que es el personaje del Suizo. En un coche, evocando al inicio de la serie, pero había una cosa de querer contar que esto ha pasado, pasa y va a seguir pasando".

Por su parte, Peña destaca sobre la resolución de la historia de Claudia, el personaje interpretado por Valentina Vidal que "es verdad que no es un final feliz contundente, pero sí consideramos que es un final que tiene una luz para el personaje de Claudia, porque al final no se ha hecho la justicia que se esperaba, tampoco ella se esperaba ninguna justicia, pero ella ha conseguido algo que le va a hacer que su vida sea un poco mejor, bueno, bastante mejor, porque es para empezar a tener la tranquilidad de poder estar en un país legalmente y poderse ganar la vida, que es a lo que ella vino en un primer momento" y que "Claudia ha conseguido lo que se ha propuesto y lo que en este momento también se ha ganado".

Por último, también Peña apunta lo siguiente sobre los personajes de Omar Ayuso y Laia Marull: "en cuanto a Liesa y a Osés, no es un final feliz tampoco, pero bueno sí que contamos que de alguna forma como que les ha cambiado la mirada a ambos y aunque Liesa se haya cambiado de unidad y aunque Osés siga en su mismo escritorio de siempre, pues sí que de alguna forma tanto Claudia como Suizo les ha cambiado la mirada".

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