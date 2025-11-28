Animaladas de Disney y puñaladas a traición. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Parece que, después de todo, fuimos demasiado optimistas con el estreno de 'Wicked: Parte II'. No nos engañemos, el estreno del colofón del musical dirigido por Jon M. Chu ha coronado la taquilla con autoridad —aunque con menos poderío del que nos hubiese gustado—, rascando 1,77 millones de euros su primer fin de semana que, lamentablemente, no han ayudado a superar el techo de los 4,4 millones que el box office nacional parece incapaz de rebasar.

Buena culpa de esto la tiene la tibia recepción de los otros dos estrenos de perfil alto de la semana pasada, que no lograron imponerse a 'Ahora me ves 3', que cerró su segunda vuelta con 0,57 millones de euros, sacando un buen pico a la 'Drácula' de Luc Besson y a la adaptación de 'The Running Man' de Stehpen King, que debutaron con 0,37 millones y 0,29 millones de euros respectivamente. 'Predator: Badlands' aguantó el tipo cerrando el Top 5 con 0,22 millones de euros.

Los estrenos del 28 de noviembre de 2025

De aguantar el tipo la segunda entrega de 'Wicked', la próxima semana podríamos estar celebrando una recaudación general de lo más jugosa, en parte, gracias al lanzamiento de 'Zootrópolis 2', la secuela de uno de los mejores largometrajes animados de Disney que trae un nuevo misterio para toda la familia apostando por la fórmula del "más y mejor" y con un reparto de voces espectacular encabezado por Ginnifer Goodwin y Jason Bateman.

Por otro lado, Netflix se ha dignado en regalarnos un estreno limitado de 'Puñales por la espalda: De entre los muertos', la nueva aventura del detective Benoit Blanc en la que Rian Johnson vuelve a rodearse de un elenco de altos vuelos en el que figuran nombres como los de Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin o Mila Kunis.

Otro de los grandes nombres que llegan a nuestras salas es Richard Linklater, cuyo biopic en clave musical 'Blue Moon' promete remover corazones gracias a las interpretaciones de Ethan Hawke y Margaret Qualley. Eso sí, probablemente, el gran puñetazo emocional de la semana sea el de 'La voz de Hind', la cinta que desató la polémica al perder el premio gordo en el Festival de Venecia y que retrata uno de los casos más desgarradores del genocidio del pueblo palestino por parte de Israel.

Los estrenos de la semana —muy para adultos en líneas generales, todo sea dicho— los cierran el thriller político 'Núremberg' —con Russell Crowe y Rami Malek, mucho ojo–, el documental 'Flores para Antonio' de Elena Molina e Isaki Lacuesta, y el trío de ficciones made in Spain compuesto por 'Singular' de Alberto Gastesi, 'Coartadas' de Martín Cuervo y 'Ruido' de Ingrid Santos. Desde luego, no será por opciones.

Más recomendaciones marca de la casa Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las películas más esperadas de 2025 y las mejores de 2024. Por aquí puedes ver las 47 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2025 y nuestro ranking con las mejores películas de 2025 que vamos actualizando mes a mes. Si lo tuyo son las series, te dejamos con nuestras listas con las series más esperadas de 2025 y las mejores series de 2025.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025



