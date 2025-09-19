Colin Farrell y Margot Robbie nos invitan a un viaje en el tiempo que está siendo machacado por la crítica. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Aunque nada pueda compensar la trágica pérdida de esa leyenda del medio cinematográfico que es Robert Redford, esta semana tenemos un par de motivos para sonreír y mantener nuestro optimismo a un nivel más que decente. El primero de ellos es haber podido ver a Seth Rogen levantar un quintal de Premios Emmy gracias a ‘The Studio’. El segundo es que la taquilla española cerró un fin de semana espectacular en el que las salas de cine se embolsaron la friolera de 7,6 millones de euros.

En un Top 5 que será muy complicado que volvamos a ver en lo que queda de curso tres largometrajes se alzaron sobre el millón de euros, destacando sobre ellos ‘Guardiadnes de la noche: Kimetsu no Yaiba. La fortaleza infinita’, cuyo estreno terminó valorado en 3,2 millones de euros; un éxito arrollador que prácticamente dobló la suma cosechada por ‘Expediente Warren: El último rito’, que rascó 1,7 millones de euros, tras caer un 57% en su segundo fin de semana en cartel.

En tercera posición, ‘El cautivo’ de Alejandro Amenábar debutó con un jugoso e inesperado montante de 1,1 millones de euros, demostrando la fuerza del cine español y superando con creces lo recaudado por ‘Romería’ y ‘Los tipos malos 2’, que se aferraron al quinteto titular con 0,24 y 0,19 millones de euros, respectivamente. Ahora solo queda saber si estos dos últimos títulos permanecerán en la parte alta de la tabla tras los estrenos que llegan a nuestras salas de cine este viernes 19 de septiembre de 2025.

Los estrenos del 19 de septiembre de 2025

Las novedades de esta semana están encabezadas por el último trabajo para la gran pantalla de un realizador tan interesante como es Kogonada, que nos ha brindado títulos como la notable ‘Columbus’, la encantadora ‘Despidiendo a Yang’ y, por encima de ambas películas, la extraordinaria serie ‘Pachinko’ de Apple TV+. En esta ocasión, el surcoreano se lía con Colin Farrell y Margot Robbie en ‘Un gran viaje atrevido y maravilloso’; un drama romántico, con viajes en el tiempo que aterriza en nuestro país, tras llevarse un buen número de palos por parte de la crítica internacional.

Por otro lado, la portuguesa Laura Carreira nos brinda su celebrado debut en la dirección de ficción, que se estrena bajo el título de ‘On Falling’ y que le sirvió para alzarse con la concha de plata a la mejor dirección en la última edición del Festival de cine de San Sebastián. La cinta, protagonizada por Joana Santos, ofrece un devastador retrato de los mecanismos del sistema capitalista inundan de soledad, una trabajadora de un gran almacén en Escocia.

Además, este viernes 19, podremos llevarnos a la retinas la nueva comedia dramática de Cesc Gay, titulada ‘Mi amiga Eva’; el relato postapocalíptico de ‘Afterburn’, que protagonizan Dave Bautista y Olga Kurylenko; el drama ambientado en la Irlanda de 1985 y encabezado por Cillian Murphy ‘Small Things Like These’; el drama decimonónico ‘La primera escuela’ y ‘Las delicias del jardín’, lo último de Fernando Colomo.

Y por si todo esto te parece poco, un poquito de paciencia porque la semana que viene nos llega la que promete ser una firme candidata a coronarse como la mejor película de todo 2025. Permanezcan a la escucha.

