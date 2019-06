Todos los estrenos de Movistar+ en julio 2019: Superlópez, la nueva serie de Russell Crowe y más

Llega julio, estamos a la entrada de una ola de calor y toca conocer las novedades que nos traen las principales plataforma de vídeo bajo demanda en julio. Así que toca ver qué nos trae Movistar+ para este próximo mes.

En tema de series, llega la serie del director de 'Spotlight' protagonizada por Russell Crowe: 'La voz más alta'. Además, llega la temporada final de 'Orange is the New Black', que se despide para siempre. En cuanto a películas, tenemos oportunidad de ver 'Ralph Rompe Internet' o la maravillosa 'Viudas' de Steve McQueen.

Series

'La voz más alta (The loudest voice)'

De la mano de Tom McCarthy ('Spotlight') llega esta prometedora miniserie dispuesta a ahondar en la carrera de Roger Ailes (Russell Crowe) y cómo revolucionó y reformó FOX News en lo que se ha convertido hoy: una importante cadena de noticias que sirve de plataforma para los republicanos. Naomi Watts, Seth McFarlane y Sienna Miller forman parte del reparto.

Estreno: 1 de julio

'Animal Kingdom' T4 (1/7)

'Orange is the new black' T7 (27/7)

'Bajo la superficie' T2 (27/7)

Documentales

'Fyre Fraud'

Si el documental de Netflix os dejó con ganas de más, Movistar trae en julio su contrapartida producida por Hulu. Una nueva visita a una gran estafa en forma del "mayor festival" de la historia.

Más documentales

'Maiden'

'Por humor a la música'

'Breaking Habits'

'Beirut, La Vie en Rose'

Nota: desde Movistar no nos han comunicado todavía sus documentales para este mes de julio. Este es un listado provisional elaborado a partir del pequeño avance en el comunicado correspondiente a los de junio. Actualizaremos esta información en cuanto nos confirmen fechas.

Películas

'Top Knot Detective'

Falso documental que cuenta la historia de una falsa serie japonesa convertida en serie de culto en Australia protagonizada por un samurai de la era Edo que se dedicaba a resolver crímenes y matar monstruos.

Estreno: 9 de julio

'La (Des)educación de Cameron Post'

En preestreno exclusivo llega el Gran Premio del jurado en Sundance 2018. Protagonizada por Chlöe Grace Moretz, nos encontramos con la historia de una chica lesbiana de dieciseis años que se ve sometida a una terapia para curar su homosexualidad. Dirigida por Desiree Akhavan.

Estreno 4 de julio

