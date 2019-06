Fiesta del Cine 2019: las seis mejores películas de la cartelera que no te puedes perder

Hoy arranca la XVI edición de la Fiesta del Cine, la popular promoción que busca reenganchar al público español con el séptimo arte durante tres días, hasta el miércoles. Tras un breve registro gratuito en la web oficial, las entradas para cualquier película cuestan solo 2,9 euros, una excusa ideal para ponerse al día con la cartelera.

Por supuesto, la oferta de estrenos disponibles depende mucho de cada localidad y de las salas adheridas a la promoción (la gran mayoría). Quizá ya hayas echado el ojo a algún título pendiente, pero si tienes dudas sobre qué ver, y quieres sacar partido a tu acreditación, en Espinof te ayudamos con nuestras recomendaciones. Cada editor ha seleccionado una película de todas las que se están proyectando actualmente en el país.

Seis películas para aprovechar la Fiesta del Cine 2019

Juan Luis Caviaro: 'Los hermanos Sisters'. La magia del western sigue viva gracias a autores como Jacques Audiard, capaces de aportar una mirada fresca al género más emblemático de Hollywood. El francés se apoya en un sólido reparto, encabezado por Joaquin Phoenix, John C. Reilly y Jake Gyllenhaal, para plasmar un crudo y atípico retrato de pistoleros en busca de fortuna, que presta especial atención a la humanidad de quienes empuñan las armas. Tiene toda la violencia y la belleza que uno puede esperar de una aventura dramática en el salvaje oeste.

Mikel Zorrilla: ' Casi imposible '. Una comedia romántica de lo más estimulante. Por un lado tiene todos los ingredientes de una al uso, pero sabe cómo darle el toque de "picante" para que no resulte monótona, tanto por su mayor libertad al estar orientada al público adulto como por una simpática galería de personajes secundarios. Eso sí, su auténtica fuerza está en la inesperada química entre Charlize Theron y Seth Rogen, muy inspirados de forma individual pero que además encajan de maravilla siempre que comparten escena.

Albertini: 'Vengadores: Endgame'. Hacer lo que ha hecho Marvel durante la última década no es nada fácil y, tanto si eres un detractor de la fábrica de blockbusters como si eres el mayor fan, 'Endgame' bien merece un visionado al representar un hito del cine actual. Claro, si queremos le podemos buscar las cosquillas, sus trampas y sus defectos. Pero es una película hecha para disfrutar, no para estudiarla. Unas tres horas en las que la épica no falta, en la que se tiene el corazón en un puño y la emoción te embarga durante buena parte de la cinta. La última película de Marvel es a donde tienen que aspirar el cine de superhéroes más puro.

Víctor López G.: 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum'. Con un poco de suerte, si eliges la salvaje nueva entrega de la saga John Wick para disfrutar durante esta fiesta el cine, te encontrarás con una sala abarrotada con ganas de convertir la proyección en una fiesta rebosante de gritos y aplausos. Porque 'Parabellum' es la orgía de acción ultra estilizada definitiva, que eleva a la enésima potencia tanto el número de muertes de sus predecesoras como sus muchas virtudes. Coreografías más milimetradas, set-pieces aún más alucinantes, una mayor exploración del universo de asesinos a sueldo y un Keanu Reeves descomunal dan forma a una experiencia imprescindible.

John Tones: ' Dolor y gloria '. Pedro Almodóvar se reformula con su última y elogiadísima película no solo como un director en plena forma, sino como un autor plenamente consciente de su legado y sus debilidades. Y lo hace con la ayuda de un magnífico Antonio Banderas y su recreación de un director de cine de éxito en los ochenta que no pasa por su mejor momento. Almodóvar esquiva la autocomplacencia y la parodia, pero no la ternura ni el humor, para entregar una historia que no es necesario conocer la filmografía del director manchego para disfrutarla, pero ayuda .

Kiko Vega: ' La ceniza es el blanco más puro '. Una poderosa historia de amor imposible cuando la tradición se vuelve modernidad. Tan imposible de mantener como un disparo de advertencia con un arma ilegal. El peso de la ley caerá sobre ti con la fuerza de la narrativa de Jia Zhang Ke y el alucinante trabajo de Tao Zhao. Comprender lo insignificante de nuestra existencia y lugar en el universo puede ser mucho más complicado que recuperar un amor resquebrajado tras el paso de algunas elipsis más contundentes que cualquier arma. No es otra estúpida película china.

