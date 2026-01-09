Hugh Jackman presume de cuerdas vocales frente a Jean-Luc Godard. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Parece que los Reyes Magos no solo han repartido presentes a la chavalada, sino que también han dejado un regalo de lo más jugoso a unas salas de cine que terminaron 2025 cabizbajas y con una caída del 8 % respecto al ejercicio anterior. Si digo esto es porque el pasado fin de semana la taquilla española cerró con más de 1 200 000 espectadores que dejaron un total de 10,12 millones de euros gracias, principalmente, a dos de los títulos más mediáticos de las últimas semanas.

El primero de ellos, que volvió a coronar el Top 5 con lo más visto del finde, fue 'Avatar: Fuego y ceniza', que ya supera los 1 000 millones de dólares en todo el mundo y que rascó otros 3,86 millones de euros dentro de nuestras fronteras, cayendo solo un 28 % y sumando un total de 22,5 millones. Y ojo, porque el recorrido de la cinta dirigida por James Cameron es aún largo y podría culminar con cifras de escándalo.

Por otro lado, el puñetazo sobre la mesa de la semana fue 'La asistenta', que ha exportado el fervor del fandom fuera del territorio estadounidense para aterrizar en nuestras tierras con un debut valorado en 2,12 millones de euros que saben a gloria y que, probablemente, tengan que ver con la viralidad del filme y con tener en el cartel a dos intérprete de la talla de Amanda Seyfried y, sobre todo, una Sydney Sweeney que se eleva como el mejor reclamo publicitario imaginable.

La lista la cerraron 'Zootrópolis 2', que sigue aferrada a los puestos altos de la tabla con 1,19 millones de euros; 'Abuela tremenda', cuyo lanzamiento se tradujo en 0,73 millones de euros, y 'Bob Esponja: Una aventura pirata', que facturó 0,39 millones de euros.

Los estrenos del 9 de enero de 2026

En lo que respecta a los estrenos de este 9 de enero, se antoja complicado que ninguno de ellos genere movimiento, al menos, en el Top 3 con lo más taquillero que acabamos de repasar. Pero esto no quiere decir que las novedades carezcan de interés, ya que vienen encabezadas por una 'Song Sung Blue' en la que Kate Hudson y Hugh Jackman sacan a relucir sus cuerdas vocales bajo las órdenes de Craig Brewer en un drama musical basado en hechos reales con una pinta encantadora.

Junto a ella, un cineasta del prestigio de Richard Linklater vuelve a la carga, esta vez en clave monocromática, para rendir tributo a la Nouvelle Vague en un largometraje homónimo que retrata la producción de 'Al final de la escapada' de Jean-Luc Godard. Guillaume Marbek, Zoey Deutch, Aubry Dullin y Bruno Dreyfurst encabezan su reparto.

En otro orden de cosas, Kristen Stewart nos trae su debut en la dirección bajo el título de 'La cronología del agua', que tuvo una acogida más que decente en el Festival de Cannes y que cuenta con una solidísima interpretación principal de Imogen Poots, y Brendan Fraser aspira a robarnos una vez más el corazón con 'Rental Family', una dramedia ambientada en Tokio dirigida por la realizadora nipona Hikari.

Más recomendaciones marca de la casa Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con los estrenos más esperados de 2026. Por aquí puedes ver las películas más esperadas de 2026 . Si lo tuyo son las series, te dejamos con nuestras listas con las series más esperadas de 2026.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025