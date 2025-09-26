Leonardo DiCaprio en albornoz a tiro limpio es todo lo que necesitamos. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Dicen que, en casa del pobre, poco dura la alegría. Si abro con esta nota funesta el repaso a los estrenos que llegan a nuestras salas de cine esta semana es porque después de un par de fines de semana arrolladores, el box office español volvió a caer hasta los 4 millones de euros en un último ejercicio que supuso la vuelta al número 1 de Ed y Lorraine Warren ante la falta de una competencia real con madera de taquillazo.

Como digo, 'Expediente Warren: El último rito' se colgó el oro gracias a 1,02 millones de euros que ya suman un total de 10,1 millones y que, de paso, contribuyen a que se haya convertido en la cinta más taquillera de la prolífica franquicia; un hito que se ha materializado gracias a la pronunciada caída de 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita', que se ha embolsado 0,76 millones de euros tras caer la friolera de un 77% respecto a su debut.

En tercera posición, Alejandro Amenábar y 'El cautivo' aguantan el tipo pisándole los talones al anime con 0,7 millones que triplican lo conseguido por Margot Robbie y Colin Farrell, cuya 'Un gran viaje atrevido y maravilloso' sólo se las apañó para rascar 0'23 millones de euros en su estreno, quedando cerquísima de una 'Los tipos malos 2' que continúa dando alegrías a la gente de Universal con 0,2 millones más en el bolsillo y negándose a abandonar el Top 5 con lo más visto semana tras semana.

Los estrenos del viernes 26 de septiembre de 2025

Raro será, eso sí, que alguno de los estrenos de esta semana no insufle una buena inyección de líquido a la taquilla, comenzando por el que ya se perfila como firme candidato a ocupar los primeros puestos en las listas con los mejores largometrajes de 2025: 'Una batalla tras otra'. Lo nuevo de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro a la cabeza de su reparto ya ha levantado pasiones en el circuito festivalero gracias a sus tres horas de thriller de acción en clave de sátira.

Pero ojo, porque aquí no se queda la cosa. Esta semana llega cargada de propuestas de todos los colores imaginables, e incluyen el regreso de 'El vengador tóxico' en un remake cachondísimo y lleno de corazón que canaliza el espíritu de la Troma en 100 minutos repletos de salvajadas, gore, humor de garrafón —de ese que entra tan bien— y con un Peter Dinklage desatado como nuestro queridísimo Toxie.

La cosa va de regresos, porque David Mackenzie, responsable de la fantástica 'Comanchería' y de mi adorada 'Perfect Sense' vuelve a la carga con 'Relay', un nuevo thriller corporativo protagonizado por Riz Ahmed, Lily James y Sam Worthington que hará las delicias de los amantes del género. Junto a él, un veterano como Renny Harlin ha tomado de nuevo la batuta del reboot de 'Strangers' en una 'Capítulo 2' que mejora con creces lo visto en su descafeinada primera entrega.

Los estrenos más potentes de la semana quedan cerrados por dos producciones made in Spain. El thriller 'Ya no quedan junglas', con Ron Perlman, Megan Montaner y Hovk Keuchkerian encabezando su reparto, y el drama queer 'Maspalomas', que reúne a José Mari Goenaga y Aitor Arregi tras sus celebradas 'Loreak', 'Handia', 'La trinchera infinita' y 'Marco'.

