La mejor película de superhéroes de los últimos años regresa con su versión definitiva. Una gran aventura de ciencia ficción que ahora presenta su codiciado steelbook

Una de las películas más esperadas del año era la aventura de ciencia ficción con la que James Gunn tenía el difícil reto de relanzar la marca DC. La nueva 'Superman' tenía muchas cosas en contra, pero, a mi juicio, acabó convirtiéndose en la mejor película de superhéroes de los últimos años. Un auténtico cañonazo de diversión que incluso logró que conectase con un personaje por el que siempre he sentido cierta antipatía.

Ahora es el momento de que 'Superman' haga su debut en formato físico, destacando una versión en steelbook que muchos coleccionistas querrán tener en su colección. Es cierto que el precio se dispara hasta los 34,95 euros, pero su calidad de imagen y sonido es mucho mayor de lo que va a ofrecer cualquier plataforma de streaming en la que podamos verla a lo largo del tiempo -ahora mismo es exclusiva de HBO Max, pero ya veremos si eso cambia en el futuro-

A continuación voy a repasar todos los detalles clave de esta ansiada edición en caja metálica, empezando por su presentación, que es lo que realmente la distingue, hasta los contenidos adicionales que incluye. Vamos allá.

El steelbook

En el mundo existen varios diseños en caja metálica de la película de James Gunn, pero a nuestro país solamente ha llegado el nombrado Fortaleza de la soledad. Curiosamente, en Francia se ha puesto a la venta otra versión también alrededor de la misma ubicación pero uniéndolo al logo del personaje.

Tanto en la parte frontal como en la trasera podemos ver al hombre de acero interpretado por David Corenswet. Es un diseño bastante sobrio, destacando el hecho de que en la parte frontal se incluye una pequeña parte en relieve para destacar aún tanto a su protagonista como su ubicación específica.

A continuación podéis ver una imagen más amplia tanto del diseño delantero como trasero. Sin grandes alardes -el canto es tan sencillo en esta ocasión que no he considerado efectivo dedicarle una imagen para poder verlo más de cerca-, pero muy efectivo, la verdad.

Para el interior se usa una imagen muy contundente de la propia película que a mi juicio está muy bien escogida y nos recuerda a la propia introducción de 'Superman', donde se destaca que el protagonista acaba de sufrir su primera derrota.

Por último, el diseño utilizado para los discos es un tanto intrascendente, con la única distinción real de usar el rojo para el UHD y el amarillo para el blu-ray. Es cierto que ambos son colores característicos de 'Superman', pero personalmente creo que el azul habría quedado mejor para la versión en alta definición.

Los contenidos adicionales

Tanto si optas por la edición en blu-ray (21,95 euros) como por la versión sencilla en UHD (26,95 euros), tendrás acceso a los mismos extras que este steelbook. Sin embargo, hay una pega importante: Warner ha decidido dejar fuera el audiocomentario de James Gunn y las escenas eliminadas que sí incluyó en la versión digital, con el añadido de que en España no se incluye dentro de la compra en formato físico. Una fea estrategia para obligar a pasar dos veces por caja a los fans de la película.

Dicho esto, 'Superman' incluye una amplia selección de extras, entre los que sobresale un extenso Cómo se hizo de casi una hora de duración, que repaso a continuación:

'Las aventuras en la creación de Superman' (58:58) es un amplio cómo se hizo que repasa multitud de detalles alrededor de la elaboración de la película. Desde el vínculo de juventud de James Gunn con el personaje hasta detalles más concretos cómo el tipo de azul empleado en el traje de Superman. Cuenta con declaraciones tanto de Gunn como de sus protagonistas, pero también de varios integrantes del equipo técnico para ofrecer una visión mucho más global. Todo ello manteniendo siempre un enfoque ligero y cercano que hacen que su visionado sea de lo más entretenido. 'Última hora: El Daily Planet regresa' (5:26), 'Lex Luthor: La mente de un supervillano' (5:22), 'La pandilla de la justicia' (10:31), 'De patas a pixels' (5:48), 'El villano definitivo' (5:08), 'Íconos para siempre' (6:07), 'Una nueva era' (4:43) y 'La música de Superman' (6:34) son featurettes en la línea habitual de los últimos años sobre diferentes aspectos de la función. Pecan de poca profundidad, pero son amenos y desprenden que estamos ante una película que se hizo en todo momento con un plan detrás. Si solamente os apetece ver un0 -o tampoco tenéis tiempo para más-, me quedaría con 'La pandilla de la justicia'. Y además os lo pongo fácil, ya que lo tenéis disponible en YouTube. También se incluye un simpático cortometraje animado protagonizado por Krypto y titulado 'School Bus Scuffle' (5:33). No esperéis que aporte nada a la película, pero seguramente paséis un buen rato viéndola enfrentarse a una paloma una vez hayáis aceptado esto.

En resumidas cuentas

'Superman' debuta en UHD con una edición prácticamente de referencia en el apartado audiovisual -ojo al buen detalle de que también se incluya una pista en Dolby Atmos para la versión en castellano-, una elegante presentación en caja metálica y una buena selección de extras. Es verdad que la ausencia de varios contenidos adicionales incluidos en la copia digital es imperdonable, pero la edición en sí misma es lo suficientemente buena como para que sea imprescindible para los fans de la película de James Gunn.

