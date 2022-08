'Saw X' ya tiene fecha de estreno y director: Jigsaw no se cansa de jugar y volverá en 2023

Vamos a jugar a un juego. Durante años has estado viendo la saga de 'Saw', una película tras otra, incluso después de que argumentalmente no tuviera ningún sentido. Ahora que se ha anunciado la décima parte, intenta poner en orden todo lo que ha pasado hasta ahora sin equivocarte en los diferentes reinicios, aprendices, víctimas y verdugos. Tienes algo más de un año antes del estreno de la próxima entrega. El tiempo corre.

Diez películas (y las que quedan)

'Saw' ha visto de todo: desde el prestigio crítico de su primera parte hasta la calificación X de 'Saw VI', pasando por el reinicio absolutamente infame de Chris Rock en 'Spiral'. Ahora, el director de la sexta y séptima entrega, Kevin Greutert, vuelve al ruedo tras la deriva extrañísima de la saga en los últimos años. Son dos de las mejores secuelas, así que, con suerte, volveremos a disfrutar con los asesinatos absurdos y sangrientos de Jigsaw y sus aprendices.

Lo cierto es que Darren Lynn Bousman, director de 'Spiral', esperaba que esta se convirtiera en una saga spin-off de 'Saw', pero en abril del año pasado se confirmó la existencia de esta décima entrega (en lugar de calificarla como novena). La película por fin tiene fecha de estreno: será el 27 de octubre de 2023, justo a tiempo para Halloween.

Tendrá que competir con una secuela de 'El exorcista' dirigida por David Gordon Green ('Halloween') y 'Madame web', que también saldrán en octubre, y con 'Blade', que hará lo propio la semana siguiente. Un año que ya empieza a estar repleto de estrenos interesantes y secuelas que, tristemente, han decidido romper la regla de las décimas partes y no irse al espacio, con o sin juego que jugar.