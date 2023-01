La quiniela de los Globos de Oro 2023: quiénes serán los ganadores en las categorías de televisión

Tras su pequeño exilio televisivo, los Globos de Oro vuelven "a lo grande" con su 80ª edición, la de 2023. Será la madrugada del martes 10 al miércoles 11 de enero (hora española) cuando conozcamos su ganadores en una gala presentada por Jerrod Carmichael.

Y vamos a lo que nos gusta: las porras, la quiniela. Después de repasar las categorías de cine, es hora de pronosticar quiénes serán los ganadores de las categorías de televisión.

Mejor actor de reparto en serie

Entre veteranos y gente de edad ya avanzada anda el juego y un sublime John Turturro parece que es la gran apuesta para este año gracias a su papel en 'Separación'. Pero ojo, porque tanto John Lithgow como Jonathan Pryce suenan bastante fuertes en las quinielas, sin embargo, la propia complejidad de los personajes de la serie de Apple TV+ inclina la balanza en favor de Turturro.

Los nominados son:

Mejor actriz de reparto en serie

La magistral Sheryl Lee Ralph nos puso de pie en su recibimiento del Emmy por su papel en 'Colegio Abbott' y tiene todas las papeletas de que volverá a pasar este próximo martes. Sin embargo, no podemos negar que la Diana de Elizabeth Debicki ha gustado muchísimo y se posiciona como una dura contendiente. Las nominadas son:

Elizabeth Debicki ('The Crown')

Hannah Einbinder ('Hacks')

Julia Garner ('Ozark')

Janelle James ('Colegio Abbott')

Sheryl Lee Ralph ('Colegio Abbott')

Mejor actriz en musical o comedia

Como a los Globos de Oro les gusta mucho la novedad, creo que aquí la balanza se va a inclinar (por encima del valor seguro que es Jean Smart) por la mismísima Miércoles Addams de Jenna Ortega. Aunque sea solo como reconocimiento ante la estrella emergente que es la actriz, que está clavando todos y cada uno de los papeles que ha hecho en 2022. Las nominadas son:

Quinta Brunson ('Colegio Abbott')

Kaley Cuoco ('The Flight Attendant')

Selena Gomez ('Solo asesinatos en el edificio')

Jenna Ortega ('Miércoles')

Jean Smart ('Hacks')

Mejor actor en musical o comedia

Tres palabras: Jeremy Allen White. Ya está. Todos los años en 'Shameless' le han curtido para la batalla y ha demostrado que ha dominado con maestría 'The Bear', que no solo es una de las grandes series de 2022 sino también una de las más exigentes del panorama actual. Los nominados son:

Donald Glover ('Atlanta')

Bill Hader ('Barry')

Steve Martin ('Solo asesinatos en el edificio')

Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

Jeremy Allen White ('The Bear')

Mejor serie de televisión, musical o comedia

Aquí tenemos que recordar que estamos hablando de los Globos de Oro... o bueno, de premios en general y si bien creo que tanto 'The Bear' como 'Hacks' son bastante superiores al resto, creo que el premio grande se lo llevará 'Colegio Abbott', por ser una de las favoritas del público y crítica y, además, reivindicar un poco la televisión en abierto. Las series nominadas son:

'Colegio Abbott'

'The Bear'

'Hacks'

'Solo asesinatos en el edificio'

'Miércoles'

Mejor actriz en drama

Una de las grandes sorpresas de los Globos de oro sería el darle el galardón a Laura Linney en reconocimiento al final de 'Ozark', pero creo que Zendaya tiene todas las papeletas para alzarse con el premio, consiguiendo así un primer globo frente a los dos emmys que ya acumula como mejor actriz. Las nominadas son:

Emma D'Arcy ('La casa del dragón')

Laura Linney ('Ozark')

Imelda Saunton ('The Crown')

Hilary Swank ('Alaska Daily')

Zendaya ('Euphoria')

Mejor actor en drama

Si bien estrellas como Kevin Costner son muy carne de Globo de Oro, tenemos que reivindicar el premio para el final del origen de Saul Goodman con un espléndido Bob Odenkirk, que parte en esta categoría como favorito y se lo merece. Los nominados son:

Jeff Bridges ('The Old Man')

Kevin Costner ('Yellowstone')

Diego Luna ('Andor')

Bob Odenkirk ('Better Call Saul')

Adam Scott ('Separación')

Mejor serie dramática

Probablemente la categoría más complicada de la noche, por lo menos en cuanto a series. 'The Crown' gusta mucho a los votantes de los Globos y tenemos una novedad ultrapotente como 'La casa del dragón' (pero 'Juego de tronos' nunca ganó esta categoría) y una de las series revelación de 2022 como 'Separación'. Personalmente me voy a inclinar por la de Ben Stiller. Las nominadas son:

'Better Call Saul'

'The Crown'

'La casa del dragón'

'Ozark'

'Separación'

Mejor actor de reparto en serie limitada, antología o película

Si bien podrían darle el premio a cualquiera y ser un premio justo, creo que lo que hace Paul Walter Hauser en 'Encerrado con el diablo' es de otro mundo. Un papel tan delicado como pulcramente ejecutado.

Mejor actriz de reparto en serie limitada, antología o película

Con lo que gusta esta mujer en Hollywood me resultaría extrañísimo que Jennifer Coolidge no consiguiese el galardón esta próxima gala por su papel de Tanya en 'The White Lotus'. Sin embargo, si hay alguien que pudiese arrebatárselo esa sería Niecy Nash. Las nominadas son:

Jennifer Coolidge ('The White Lotus')

Claire Danes ('Fleishman is in Trouble')

Daisy Edgar-Jones ('Por mandato del cielo')

Niecy Nash ('Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer')

Aubrey Plaza ('The White Lotus')

Mejor actriz en una serie limitada, antología o película para televisión

Ojo porque teniendo a Julia Roberts por ahí (y ya sabemos cómo se la gastan los Globos con estas cosas) no descartaría que fuese ella la que levantase la estatuilla por su papel en la miniserie sobre el caso Watergate. Sin embargo, de esta hornada creo que la favorita es, sin duda, la Elizabeth Holmes de Amanda Seyfried. Las nominadas:

Jessica Chastain ('George & Tammy')

Julia Garner (¿Quién es Anna?)

Lily James ('Pam & Tommy')

Julia Roberts ('Gaslit')

Amanda Seyfried ('The Dropout')

Mejor actor en una serie limitada, antología o película para televisión

Si hay un papel por el que un actor se merece todos los premios del mundo ese es el que ha ejecutado con excelencia Evan Peters. Su Dahmer es uno de los personajes de 2022 y los Globos tienen la oportunidad de darle un gran reconocimiento.

Taron Egerton ('Encerrado con el diablo')

Colin Firth ('The Staircase')

Andrew Garfield ('Por mandato del cielo')

Evan Peters ('Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer')

Sebastian Stan ('Pam & Tommy')

Mejor serie limitada, antología o película para televisión

Categoría complicada también (prácticamente todas me han gustado bastante) pero creo que aquí no van a querer hacer demasiado ruido y tirar por la temporada 2 de 'The White Lotus'. Eso si no tiran o bien por el 'Dahmer' de Murphy o por 'The Dropout', ya que ambas han sonado muy potentes durante todo este año pasado.

'Encerrado con el diablo'

'Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'

'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes'

'Pam & Tommy'

'The White Lotus'

Y esta es mi quiniela. Y, para vosotros, ¿quienes creéis que ganarán?