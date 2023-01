La quiniela de los Globos de Oro 2023: quienes serán los ganadores en las categorías de cine

Ya quedan muy pocos días para que tenga lugar la primera gran cita de la temporada de premios 2023; unos Globos de Oro que pretenden recuperar la atención y el prestigio perdidos durante los últimos años, repletos de escándalos, críticas y desplantes por parte de algunos miembros relevantes de Hollywood como el mismísimo Tom Cruise.

Pero no estamos aquí para volver a hacer sangre y a airear una vez más los trapos sucios de de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood —HFPA para los amigos—, sino para hacer un repaso a las nominaciones en las categorías de cine y tratar de averiguar quienes se llevarán el gato al agua en la próxima madrugada del 10 al 11 de enero.

Mejor dirección

Las nominaciones al mejor director en los Satellite Awards y los Critics Choice recibidas y el reconocimiento recibido por parte de la National Board of Review sitúan a Steven Spielberg como el gran favorito de la noche por 'Los Fabelman'. No obstante, no hay que perder de vista a Martin McDonagh, pero si mi coraz´on tuviese que elegir, se quedaría con los Daniels por 'Todo a la vez en todas partes'.

Mejor guion

En lo que respecta al guión, algo me dice que la batalla principal está entre los Daniels por 'Todo a la vez en todas partes' y Martin McDonagh por 'Almas en pena de Inisherin'. Si me tuviese que quedar con uno de ellos, volverían a ser los Daniels, y en este caso, creo que podrían dar el campanazo.

Todd Field ('Tár')

Daniel Kwan y Daniel Scheinert ('Todo a la vez en todas partes')

Martin McDonagh ('Almas en pena de Inisherin')

Sarah Polley ('Ellas hablan')

Steven Spielberg y Tony Kushner ('Los Fabelman')

Mejor actor de reparto

No cabe duda que uno de los mayores reclamos —que no son pocos— de 'Almas en pena de Inisherin' se encuentra en su magnífico reparto, y es probable que el premio al mejor actor de reparto acabe en manos de Brendan Gleeson. No perdamos de vista a Brad Pitt por 'Babylon' y a un Ke Huy Quan que podría revolucionar la noche.

Brendan Gleeson ('Almas en pena de Inisherin')

Barry Keoghan ('Almas en pena de Inisherin')

Brad Pitt ('Babylon')

Ke Huy Quan ('Todo a la vez en todas partes')

Eddie Redmayne ('El ángel de la muerte')

Mejor actriz de reparto

En la categoría de mejor actriz de reparto puede pasar cualquier cosa. No cabe duda de que Angela Bassett es de lo mejor que ha dado 'Black Panther: Wakanda Forever' —tiene un par de escenas arrolladoras, pero algo me dice que la cosa estará entre Kerry Condon y Dolly De Leon. Puede que sea esta última la que levante la estatuilla.

Angela Bassett ('Black Panther: Wakanda Forever')

Kerry Condon ('Almas en pena de Inisherin')

Jamie Lee Curtis ('Todo a la vez en todas partes')

Dolly De Leon (' Triángulo de la tristeza ')

Carey Mulligan ('Al descubierto')

Mejor actriz en musical o comedia

Aunque tenga que pasar por encima a una Emma Thompson a la que siempre hay que temer, y pese a lo mucho que disfruté de la interpretación de Anya Taylor-Joy en 'El Menú', no parece que haya competición para Michelle Yeoh, que es capaz de hacerte llorar y, al mismo tiempo, de repartir mamporros como nadie.

Lesley Manville ('El viaje a París de la señora Harris')

Margot Robbie ('Babylon')

Anya Taylor-Joy ('El Menú')

Emma Thompson ('Buena suerte, Leo Grande')

Michelle Yeoh ('Todo a la vez en todas partes')

Mejor actor en musical o comedia

Me encantaría que Ralph Fiennes se llevase este reconocimiento por su papelón en 'El menú', ni que decir de un Daniel Craig que roba cada una de sus escenas en 'Puñales por la espalda 2: El misterio de Glass Onion, pero todo parece indicar que será Colin Farrell el que se lleve el Globo de Oro.

Diego Calva ('Babylon')

Daniel Craig ('Puñales por la espalda 2: El misterio de Glass Onion')

Adam Drive ('Ruido de fondo')

Colin Farrell ('Almas en pena de Inisherin')

Ralph Fiennes ('El Menú')

Mejor actor en drama

La batalla está servida en la categoría de mejor actor en drama, y los dos contendientes no son otros que Austin Butler y Brendan Fraser. Necesitaríamos una bola de cristal para saber quién se llevará el gato al agua, pero algo me dice que la HFPA se decantará por Butler y su Elvis Presley, por mucho que Fraser merezca todos los galardones imaginables.

Austin Butler ('Elvis')

Brendan Fraser ('La ballena')

Hugh Jackman ('El hijo')

Bill Nighy ('Living')

Jeremy Pope ('The Invention')

Mejor actriz en drama

No hay competición. Ana de Armas está inmensa en 'Blonde', y tener enfrente a Olivia Colman, Viola Davis y Michelle Williams da vértigo, pero Cate Blanchett lo tiene prácticamente hecho.

Cate Blanchett ('Tár')

Olivia Colman ('Imperio de la luz')

Viola Davis ('La mujer rey')

Ana de Armas ('Blonde')

Michelle Williams ('Los Fabelman')

Mejor banda sonora

Otra categoría llena de pesos pesados en la que va a ser difícil acertar de pleno. La contienda principal estará, probablemente, centrada en Hildur Guðnadóttir y Alexandre Desplat, y aunque me parecerían correctas ambas victorias, puede que el responsable de las partituras de 'Pinocho de Guillermo del Toro' se termine imponiendo.

Carter Burwell por 'Almas en pena de Inisherin'

Alexandre Desplat por 'Pinocho de Guillermo del Toro'

Hildur Guðnadóttir por 'Ellas hablan'

Justin Hurwitz por 'Babylon'

John Williams por 'Los Fabelman'

Mejor canción original

Ojalá la HFPA jugase a la revolución y diesen el Globo de Oro a la mejor canción original a "Naatu Naatu", pero con 'Top Gun: Maverick' nominada únicamente en dos categorías, es más que probable que Lady Gaga levante el trofeo.

“Carolina” — Taylor Swift ('La chica salvaje')

"Ciao Papa" - Roeben Katz y Guillermo del Toro ('Pinocho')

"Hold My Hand" - Lady Gaga y BloodPop ('Top Gun: Maverick')

“Lift Me Up” - Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever)

“Naatu Naatu” — Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Mejor película animada

Si existe la justicia, 'Pinocho de Guillermo del Toro' debería ser la gran triunfadora de esta categoría. No hase falta disir nada más, que diría Schuster.

'Pinocho de Guillermo del Toro'

Inu-Oh'

'Marcel the Shell with Shoes On'

'El gato con botas: El último deseo'

'Red'

Mejor película en lengua extranjera

Otra lista de nominados que da vértigo. 'Sin novedad en el frente' es una de las grandes cintas de 2022 y mi favorita en este apartado, pero con el maestro Park y su 'Decision To Leave', la revolución de 'RRR', el bombazo belga 'Close' y 'Argentina, 1985' entre las candidatas, puede pasar cualquier cosa. Dejaré que me guíe el corazón.

'Sin novedad en el frente' (Alemania)

'Argentina, 1985' (Argentina)

'Close' (Bélgica, Francia, Países Bajos)

'Decision To Leave' (Corea del Sur)

'RRR' (La India)

Mejor película musical o comedia

¿Quiero que gane con todas mis fuerzas 'Todo a la vez en todas partes'? Sí. ¿Va a ganar 'Almas en pena de Inisherin'? También. O, al menos, eso creo.

'Babylon'

'Almas en pena de Inisherin'

'Todo a la vez en todas partes'

'Puñales por la espalda 2: El misterio de Glass Onion'

'Triángulo de la tristeza'

Mejor película dramática

La HFPA ya le dio el Globo de Oro a la 'Avatar' original, así que no me sorprendería en absoluto que jugasen a lo seguro y le encasquetasen otra estatuilla a 'El sentido del agua'. Ojo con 'Top Gun: Maverick', que se ha llevado nominaciones a la mejor película en los Critcs Choice y los Satellite, y ha sido elegida por la NBR como la mejor película del año. Vamos con Maverick.