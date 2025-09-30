13 millones de visualizaciones en 10 días. HBO Max consigue un récord que no se veía desde ‘Barbie’ con este gran espectáculo de ciencia ficción

Fueron unos años complicados los de la pandemia, donde muchos grandes estudios consideraron que la única vía para que sus películas tuvieran alcance era estrenarlas directamente en plataformas de streaming. Tuvo que pasar un tiempo para que se dieran cuenta de que podía ser beneficioso estrenarlas primero en cines para luego generar expectación cuando llegan a las plataformas, pudiendo generar un doble fenómeno cuando la película triunfa en el primer escenario como ha pasado a ‘Superman’.

Volando alto una vez más

El cambio definitivo de DC orquestado por James Gunn y uno de los grandes blockbusters de este año tuvo un potente paso por taquilla, recaudando 615 millones de dólares en todo el mundo, y aupado por ello se estrenó en HBO Max el pasado 19 de septiembre. Aproximadamente 70 días después de su primer estreno en cines, ahora alcanza nuevas cotas de éxito.

Tal y como comunican medios como TheWrap, ‘Superman’ ha amasado unos 13 millones de visualizaciones en la plataforma alrededor del mundo durante sus primeros 10 días en streaming. Es un récord absoluto para HBO Max, ya que supera un récord que hasta ahora ostentaba ‘Barbie’ como película con mayor número de visualizaciones en sus primeros días.

Por supuesto, ‘Superman’ cuenta con el beneficio de la que la plataforma está ahora mismo emitiendo la segunda temporada de ‘El Pacificador’, que continúa la historia de este Universo DC y está incluyendo actores que aparecen en la película, como Frank Grillo. Sin embargo, muestra cómo ser estratégico con el producto que tiene y cómo maximizar su impacto. Con este récord, se renueva el interés del futuro de este mundo de superhéroes, que volverá próximamente en formato serie con ‘Linternas’ y luego en cines con ‘Supergirl’.

