HBO ha renovado todas sus series nuevas de 2025. 'La empresa de sillas' y 'I Love LA' tendrán también temporada 2

A HBO le ha ido bastante bien este año con sus estrenos. Si bien también hemos tenido algunos regresos potentes como el de 'The Last of Us', desde el canal premium estadounidense no se pueden quejar en torno a cómo les ha ido con las series nuevas este año. Tanto es así que han hecho pleno de renovaciones en estos días.

A la renovación de 'Task', le ha seguido la de otros de sus estrenos más recientes: las comedias de autor (si las podemos llamar así) 'La empresa de sillas', creada y protagonizada por Tim Robinson y 'I Love LA', creada y protagonizada por Rachel Sennot tendrán sendas segundas temporadas. Esto, junto al hecho de que 'It: Bienvenidos a Derry' también tiene confirmada la temporada 2 ha marcado un 4 de 4.

Pleno HBO

Esto, claro, si nos ceñimos a originales de HBO de Estados Unidos, porque si ampliamos a los llamados "HBO Max Originals", es decir, los que van directos a la plataforma de streaming, hay que lamentar la baja de 'Duster'. Aún así sería un 5 de 6, ya que la otra serie de estreno de 2025, 'The Pitt' sí que tendrá temporada 2.

Una buena marca que indica también que han preferido ir este año algo más a lo seguro. O al menos, tener la apuesta lo más certera posible para garantizar tener a espectadores durante años pagando el servicio. También es verdad que de las series nuevas de este 2025 que tendrán temporada 2, la gran mayoría deben tener un presupuesto bastante contenido. Esto y que sí que han tenido éxito son argumentos a favor de votar por su continuidad.

Otra cosa es que, como en este caso, las series sean del gusto de todos o, mejor dicho, busquen el mismo tipo de público. Y es que no se me pueden ocurrir dos comedias tan distintas entre sí que las que nos amenizan los lunes (domingo en EE.UU.) con el humor absurdo, incómodo y exagerado de la serie de Tim Robinson, con el de estilo más independiente y generacional de Sennot.

