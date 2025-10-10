James Gunn toma la ruta fácil con el final de 'El Pacificador'. El último episodio pasa más tiempo preparando lo que viene después que cerrando la temporada

Esta semana ha llegado el final de la segunda temporada de 'El Pacificador'. Un episodio de tamaño doble que prometía terminar de rematar una recta final llena de sorpresas. En el episodio anterior Chris se veía obligado a revivir el trauma de la muerte de su hermano, esta vez de adulto. Era un capítulo explosivo, lleno de nazis, sangre, chistes subidos de tono y momentos dramáticos. Y nos hacía preguntarnos cómo podrían superarse en el gran final.

La respuesta rápida, supongo, es que no se han superado. El final de temporada comienza con un tierno flashback entre Chris y Hartcourt que al fin hace alusión a aquella cita fatídica que llevan mencionando toda la temporada. Tras el opening volvemos al presente, con Chris en un calabozo y sin muchas ganas de moverse de ahí, a la vez que el resto de personajes está en movimiento y con objetivos diferentes.

Por momentos casi parece que realmente la temporada terminó en el episodio anterior, y lo que estamos viendo ahora es una suerte de transición entre esto y lo que sea que venga después. El conflicto de Chris es mayormente interno. Incluso después de que paguen su fianza sigue encerrado metafóricamente, convencido de que merece estar solo. Mientras, los demás quieren reconectar con él, sí, pero también se meten de lleno en un nuevo conflicto: la creación de una nueva prisión dimensional que suponemos sienta las bases tanto de la futura 'Man of Tomorrow' (hay múltiples menciones a Lex Luthor) como del propio futuro de estos personajes, que si atendemos a las últimas declaraciones de Gunn, no está claro que ocurra en una tercera temporada.

Es un episodio que nos recuerda lo mejor y lo peor de James Gunn. Hay escenas muy divertidas con Tim Meadows. Hay mundo de colorines con monstruos engañosamente adorables que acaban siendo letales, y hay un sentimiento de familia encontrada que da una suerte de cierre a este grupo tan majo que se ha formado. Pero cuando lo ponemos en contraste con el resto de la temporada, es también fácil ver cómo ha tirado por lo seguro a base de reiterar sus propios tropos, y por primera vez, hace algo que parece más preocupado del conjunto que de la historia que está tratando.

A ratos, le hace a uno pensar hasta qué punto era necesario que esto fuera tan largo, pero probablemente sea porque es un capítulo que también está haciendo deberes. Una de las mayores promesas de Gunn con este DCU era que cada historia se sostendría por sí misma, y 'Superman' parecía un comienzo es la dirección adecuada, se sentía conclusiva y completa. Con los personajes de esta serie prometidos para aparecer en futuros proyectos de DC y una trama que empieza a compartirse cada vez más, está por ver si la promesa puede cumplirse mucho tiempo o nos estamos dirigiendo a otro MCU.

