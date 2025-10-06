Malas noticias para los fans de 'El Pacificador'. James Gunn comparte una actualización aciaga de su temporada 3

No os hacéis una idea de lo que estoy disfrutando de la temporada 2 de 'El Pacificador'. James Gunn demuestra que sigue estando en forma con una serie repleta de acción, personajes carismáticos, giros inesperados y con un espectacular John Cena absolutamente destrozado por sus decisiones vitales. Sin embargo, el próximo episodio será el último, y todos los fans nos preguntamos si volveremos a ver a sus protagonistas. Aparentemente la respuesta es sí, pero no como esperamos.

Desde Deadline han preguntado a Gunn por la temporada 3 de la serie, y la respuesta es algo desalentadora: "Vais a saber más en el episodio 8 porque no es necesariamente eso. Algunos de estos personajes continuarán, pero no será exactamente 'El Pacificador 3'. No lo estoy descartando. Cuando veáis el episodio 8 quizá encontraréis algo más".

Sin embargo, no todo está siendo miel sobre hojuelas en el Universo DC, y ya hay un proyecto maldito que se le está atragantando: 'The Authority'. En su día ya dijo que era el guion que más estaba costando sacar adelante, pero ahora ha confirmado que eso no significa que esté muerta: "Hay un creador realmente bueno con el que hablé el otro día". Y respecto a si eso significa que se vaya a convertir en una serie... Bueno, tenemos más respuestas inconclusas.

"Quién sabe. Probablemente no voy a hacer ciertas películas con personajes que el público no conoce. Es más difícil llevar a gente al cine para ese tipo de cosas". De momento, después del episodio 8 de 'El Pacificador' el Universo DC descansará para dar paso, a inicios del año que viene, a 'Linternas', una nueva serie basada en Linterna Verde que, por primera vez, no tendrá a James Gunn como creador y guionista. Una prueba de fuego que habrá que ver si consiguen pasar con nota continuando un inicio, de momento, arrollador.

