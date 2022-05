Qué ver en HBO Max: Ewan McGregor realiza uno de sus mejores trabajos en un thriller conspiranoico y geopolítico de Roman Polanski

La carrera de Ewan McGregor está llena de extraños e irregulares proyectos que dejan una carrera quizá menos interesante de lo que su fama -y, por qué no decirlo, su talento- sugiere. Por supuesto, ha interpretado roles icónicos como su protagonista en 'Trainspotting' y el de Obi-Wan Kenobi en las precuelas de Star Wars, además de las queridas 'Moulin Rouge' o 'Big Fish' que marcaron a toda una generación de cinéfilos.

A priori, no parece que tomase decisiones equivocadas. Combinó su periodo en Star Wars con proyectos de Tim Burton, Baz Luhrman, Todd Haynes, Ridley Scott, Michael Bay, que sobre el papel suena genial. No todos los proyectos, por desgracia, hicieron click, e irónicamente uno de sus mayores aciertos vino de una decisión que, a día de hoy, parece muy cuestionable. Pero no se puede negar que 'El escritor' es una de sus mejores películas, y la podemos recuperar en HBO Max.

Leer entre líneas

Resulta una elección cuestionable, obviamente, por ligarse con Roman Polanski, un cineasta tan emblemático como problemático por su huida de la justicia desde hace décadas. Eso no habla necesariamente en contra de sus películas, pero sí de una industria que hace la vista gorda de manera conveniente incluso aunque tenga que ligarse a gente atroz.

Por eso no juzgare al que decida saltarse esta recomendación, aunque crea sinceramente que se trata de uno de los mejores thrillers de la pasada década. McGregor es 'El escritor' del título, que acepta un desagradable encargo como "negro" o "escritor fantasma" para hacer las memorias de un primer ministro británico, interpretado por Pierce Brosnan. Resulta desagradable, aparte de por frustración profesional, porque le toca continuar el trabajo de otro escritor, fallecido durante la realización del encargo.

Al poco de iniciar el trabajo se destapa un escándalo que puede suponer un crimen de guerra para el gobernante, al autorizar capturas ilegales de terroristas para que fuesen entregados a la CIA. Este entramado geopolítico destapará una serie de intrigas y peligrosos misterios para nuestro escritor, que irá haciendo todo un descenso a los infiernos conforme va destapando la verdad.

'El escritor': thriller marca de la casa

Todos estos elementos son buenos para dar forma a un thriller conspiranoico marca de la casa del director francés, que no se conforma con cumplir con lo básico. El perfecto manejo del suspense, la elegancia sórdida a la hora de contar y la espléndida dirección de actores hacen de 'El escritor' un espectáculo entretenido sin necesidad de tirar de grandes artificios. Los giros están realizados con gusto, y las lecturas sobre la Guerra contra el terrorismo de los mandatos de Bush en Estados Unidos y de Blair en Reino Unido son muy afiladas.

La ejecución es tan sublime, que es difícil no denominarla la mejor película de Polanski de los últimos 20 años con diferencia (y no sólo porque la competencia no es muy allá más allá de 'El pianista'). También va directa a lo mejor de la carrera de McGregor, tanto por el resultado conjunto como por su trabajo individual. 'El escritor' es una de esas películas que te tiene a bordo todo el rato, y terminas no sólo satisfecho, sino con la sensación de que has visto un ejercicio de estilo sobresaliente.