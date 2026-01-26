Es la mejor película de Kevin Costner y una lección de thriller magistral. Hoy en TV, una épica película basada en hechos reales

Creer que hay más realidad cuando una película nos anuncia que está basada en hechos reales es, aparte de engañarse a uno mismo, una muestra del desconocimiento de lo que supone adaptar. La realidad no es realmente replicable, sobre todo si está editada, y al final todo queda en función de las inquietudes y obsesiones de quien está contando la historia. ‘J.F.K.: Caso abierto’ lo llevó a fascinantes extremos maximalistas.

Detalles incongruentes

Una épica producción de thriller político donde Oliver Stone explora sus inquietudes con el aparato político estadounidense y su obcecación con el magnicidio de Kennedy. Con un Kevin Costner más espléndido que nunca, sacando una interpretación cuidadosa además de su carisma de estrella, la película se va a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:15 de la noche (también en streaming a través de Amazon Prime Video y de Disney+).

Años después del asesinato realizado a plena vista del presidente John F. Kennedy, algo no termina de cuadrar. Al menos, hay ciertos flecos sin resolución que Jim Garrison, el fiscal de Nueva Orleans, decide explorar creyendo que hay una injusticia cometida en la sombra y que debe ser descubierta. Así, se podrá en una encrucijada casi solitaria por intentar que se reabra un capítulo aparentemente cerrado.

Stone sigue espoleado visceral y creativamente por el mismo periodo de la historia, que exploró desde la pesadilla bélica hasta otros dramas de personaje inspirados en personas reales. ‘J.F.K.’ se vale de todas las armas del thriller político clásico, así como del cine de juicios, para dar una interpretación bastante encolerizada de lo que aprecia como una verdad ocultada.

Es una película cuestionable en cómo glorifica el puro pensamiento conspiranoico, pero es profundamente arrebatadora en su pasión y en su inquebrantable compromiso con señalar las perniciosas artes del poder. Es fácil resaltar como sus delirios creativos dejan la base real en algo ya muy distanciado de la obra presentada, pero su fuerza dramática sigue siendo impresionante.

Al final, su encarnizada busca por la realidad, plasmado también sus costes, es lo que termina de hacer de esta la obra definitiva e incluso maestra de Stone. Todo bien equilibrado gracias a unos excesos bien contrapuestos por un Costner que entiende qué debe proporcionar para dar empaque y sostenibilidad a más de tres horas descomunales.

