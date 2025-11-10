Es una de las mejores comedias de la historia y sigue siendo desternillante. Hoy en TV, una divertida parodia cristiana sin pelos en la lengua

En un momento donde el fervor católico se está colando de manera nada sibilina en la cultura contemporánea (véase si no determinado disco que ha salido estos días), convierte en más papel mojado las quejas sobre una supuesta persecución religiosa. Si acaso, el momento hace más necesario rescatar afiladas parodias como ‘La vida de Brian’.

El mesías equivocado

Una de las mejores comedias de todos los tiempos sin el menor atisbo de duda, todavía imprescindible y desternillante en su manera de crear humor de todos los rincones posibles de una historia. Los Monty Python crearon un clásico que se va a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22 horas (también en streaming a través de Filmin).

En un pesebre de Belén nace un niño destinado a ser el enviado de Dios a la Tierra. Al lado nace también Brian, que acaba siendo un hombre sin nada especial en su vida ni su personalidad. Pero por circunstancias inesperadas acaba confundido con el mesías, lidiando con una reputación inesperada mientras es acechado por el imperio romano.

La clásica comedia que todo el mundo no para de repetir que sería imposible de producir hoy día, incluso aunque ya fue imposible de producir entonces a pesar del culto y popularidad de lo Python. El mecenazgo hizo posible el salto más ambicioso de un colectivo cómico que encontró la manera de llevar su bombardeo de ideas al formato cinematográfico.

La película sigue dando fuerte en sus alucinantes ideas satíricas sobre el establecimiento del poder político y religioso, así como la fragmentación de las revoluciones que se vuelven dolorosas de comprobar en la vida real. Los Python lo hilan todo sin pelos en la lengua a la hora de ridiculizar, y tampoco sin ponerse límites en cuanto a desviaciones de la historia.

Se puede saltar a uno de los clásicos y fabulosos gráficos de Terry Gilliam o incluso a un segmento de ciencia ficción sin que nunca parezca demasiado fuera de lugar. La efervescencia creativa del grupo está mejor desplegada que nunca aquí, siendo todavía un punto de referencia en el cine cómico.

