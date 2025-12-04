La portentosa película nominada al Óscar que relató una potente historia real. Hoy en TV, una apasionante película de juicios

El drama de hechos reales suele ser un buen anzuelo para premios académicos en diferentes categorías, especialmente en actorales donde se quedan embelesados con recreaciones bastante arquetípicas. Sin embargo, de vez en cuando reluce una que no sólo tiene auténtica entidad como película, sino que lanza un poderoso alegato como lo hace ‘Argentina, 1985’.

Un juicio militar

Ricardo Darín protagoniza una formidable película de Santiago Mitre nominada al Premio Oscar en la categoría de mejor cinta internacional hace unos años, siendo de las obras más remarcables de aquella edición. Tanto por la historia que cuenta, como por cómo lo hace, algo que se puede comprobar hoy en televisión en La 2 a partir de las 22:10 (y en streaming a través de Amazon Prime Video).

Argentina se encuentra en un momento convulso de su historia tras el fin de la dictadura militar que se cobró miles de vida. En aras de hacer una reparación justa, los altos mandos de dicho gobierno son juzgados, con Luis Moreno Ocampo teniendo que liderar una ofensiva legal para que paguen por sus crímenes.

El tiempo, incluso aunque hayan sido tan solo tres años, ha dado más valor a esta formidable historia de un país zozobrado por su inestabilidad política, y la necesidad de hacer lo correcto con el pasado para poder mirar al futuro. Lo hace siguiendo códigos muy academicistas aunque muy efectivos del género judicial, además de un buen humor muy argentino.

El increíble trabajo de Darín como estrella permite también espacio a dejar relucir la humanidad del personaje, de igual modo que el trabajo de Mitre a veces escapa la ficción para hacer una recopilación de testimonios reales plasmados con respeto. Una cinta importante por la propia naturaleza de la historia, pero que también encuentra la manera de hacerla accesible e incluso emocionante.

