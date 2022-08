'La Casa del Dragón', 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' y muchos más libros con descuento para que no te pierdas ni un solo detalle de las series de estrenos más potentes

Durante la primera mitad de este año 2022 hemos podido disfrutar de una buena cantidad de películas y series. Contando con 'Stranger Things', 'Obi-Wan Kenobi' y 'The Boys', ahora le toca el turno a otras grandes franquicias con las que muchos seguidores llevamos soñando ver desde hace ya bastante tiempo, como es el caso de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', que cuenta la historia previa a 'El señor de los Anillos', o 'La casa del Dragón', ambientada años antes de 'Juego de Tronos'.

Si no podéis esperar para conocer más detalles de estas fantásticas series, e incluso añadimos alguna más, hemos encontrado algunos descuentos en los libros para aliviaros la tensión de los días previos a los estrenos: desde 10,40 euros hasta los 41,75 euros.

Libros de 'La Casa del Dragón'

El estreno de 'La Casa del Dragón' es inminente, el próximo 25 de agosto podremos ver el primer capítulo de la serie spin-off de 'Juego de Tronos' y contará la historia previa a la lucha de poder entre los Lannister, Stark y Targaryen, entre otros. Por ello, si no has parado de morderte las uñas de los nervios por conocer qué misterios y personajes caracterizarán a esta nueva serie, en Amazon puedes llevarte con un descuento la novela de 'Fuego y Sangre', de George R.R. Martin, en su versión de tapa dura por 31,25 euros o en su versión de bolsillo por 14,20 euros.





Libros de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'

El próximo 2 de septiembre podremos conocer más detalles sobre el universo creado por Tolkien con la nueva serie de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'. Pese a no estar basada específicamente en un libro, 'El Silmarillion' recogerá algunos detalles para la trama, por lo que es un buen momento para adentrarnos en esta espectacular obra. Si aún no has leído este libro, en Amazon ahora podemos encontrar su versión de tapa blanda por 18,95 euros y la de bolsillo por 10,40 euros.

Si queréis rememorar los clásicos de 'El Señor de los Anillos', también tienen un descuento en Amazon. Comenzando con 'La Comunidad del Anillo' por 10,40 euros en edición de bolsillo, 'Las Dos Torres' por 21,80 euros de tapa dura, 'El Retorno del Rey' también de tapa dura por 21,80 euros y 'El Hobbit' en edición de bolsillo por 10,40 euros. Si lo prefieres, también está la colección completa con los cuatro libros en su versión de bolsillo por 41,75 euros.

Libros de otras series de estreno

No solamente hemos encontrado descuentos en los libros de 'La Casa de Poder' y 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'. También están de oferta otros libros de próximos estrenos en series, como es el caso de 'The Midnight Club', cuya serie se estrenará el próximo 7 de octubre y que ahora podemos encontrar el libro por solo 11,16 euros en El Corte Inglés. Por su parte, también en El Corte Inglés hemos encontrado la novela de 'Caída de la casa Usher y otros cuentos', escrita por Edgar Allan Poe, por solo 11,67 euros.

'Under The Banner of Heaven: A Story of Violent Faith' también tiene un descuento en Amazon, con el que podemos llevarnos el libro escrito por Jon Krakauer en su versión de tapa blanda por 12,15 euros. La serie, bajo el nombre 'Por mandato del cielo', ya está disponible en Disney+.

