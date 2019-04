13 películas (y una serie) de fantástico y terror ideales para ver después de 'Shazam!'

Al universo cinematográfico DC le hacía falta una película como 'Shazam!’ (2019) y al cine de superhéroes en general le debería de servir de aviso. La película del director David F. Sandberg toma los aspectos más vitalistas del género y hace una especie de crossover entre el cine adolescente de John Hughes y Steven Spielberg para encuadrarlo en un limbo de géneros que va entre la comedia, el cine familiar y el terror de los ochenta.

En cierta forma, enfrentar a un adolescente con las madurez es un concepto que hemos visto en ‘Spiderman: Homecoming’ (2017), pero el resultado consigue rescatar con más sinceridad la magia de imaginar lo que haría un chaval de 14 años con superpoderes, sin recurrir al cinismo y con un concepto que recupera parte de la compatibilidad del género con lo familiar de ‘Sky High, una escuela de altos vuelos’ (Sky High, 2005).

Repasamos algunas películas con las que ‘Shazam!’ conecta y con las que, por una razón u otra puede hacer un buen programa doble o triple (o un maratón).

Aventuras del Capitán Maravillas (Adventures of Captain Marvel, 1941)

Dirección: John English, William Witney

Reparto: Tom Tyler, Frank Coghlan Jr., William 'Billy' Benedict, Louise Currie, Robert Strange, Harry Worth, Bryant Washburn, John Davidson, George Pembroke, George Lynn.

Si no contamos con la adaptación de los cómics de Madrake el mago, la primera película de superhéroes fue este serial del mismo personaje de ‘Shazam!’ antes, cuando era conocido como el capitán Marvel y ni siquiera era aún un personaje de DC Comics. Lo único que comparten, en realidad, es el origen del héroe con un joven Billy Batson, recibiendo los poderes de SHAZAM por un mago para convertirse en un superhéroe con un rayo en su pecho, pero cierra el círculo , hey, los efectos especiales eran notables para su tiempo.

Big (1988)

Dirección: Penny Marshall

Reparto: Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Robert Loggia, John Heard, Jared Rushton, Mercedes Ruehl, Jon Lovitz, David Moscow.

La conexión entre 'Big' y ‘Shazam!’ puede resultar un nuevo intento de rescatar nostalgia y referencia pero todo el concepto detrás de la idea del cambio entre un superhéroe adulto y un niño estaba en los cómics, por lo que no es extraño que el filme se haya apoyado en la idea del deseo del chaval de tener superpoderes y el lado más emocional de esa idea. Por supuesto, se rinde homenaje a un momento icónico de la cinta protagonizada por Tom Hanks, la clásica escena de la tienda de juguetes con un piano en el suelo.

La Historia interminable (Die unendliche Geschichte, 1984)

Dirección: Wolfgang Petersen

Reparto: arret Oliver, Noah Hathaway, Moses Gunn, Tami Stronach, Patricia Hayes, Sydney Bromley, Thomas Hill, Deep Roy.

Como en ‘Shazam!’, el niño protagonista de ‘La historia interminable’ huye de los típicos matones de colegio y, cuando se consigue meter en un lugar seguro —una librería antigua en lugar del metro— , se transporta a otro mundo en el que se confía para que él sea el héroe de la historia. Además, debe de nombrar a una persona con gran poder. Comparten ese tono de aventura fantástica para el público joven con monstruos, sentido de la maravilla y magia que no es tan común ver en el cine estos días.

En busca del arca perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981)

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Vic Tablian, Denholm Elliott, Wolf Kahler, Alfred Molina, George Harris

Algo que a Sandberg le marcó del cine de Steven Spielberg es el nivel de violencia que forzaba en sus películas y, aunque ‘Parque Jurásico’ (Jurassic Park, 1993) fue la que le llamó la atención—el hombre comido en el retrete es un momento que le animó a toda la escena de la oficina— es la primera aventura de Indiana Jones. La forma en la que se infiltra lo sobrenatural en la parte final, con las caras de los nazis deshaciéndose es referenciada en alguna muerte sorprendente en el desarrollo de ‘Shazam!’ y hay algún que otro apunte a su sentido de la aventura mística.

Cazafantasmas (Ghostbusters, 1985)

Dirección: Ivan Reitman

Reparto: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Ernie Hudson

El tono de comedia con toques de horror no es particularmente novedoso, pero sí que llama la atención en un evento de superhéroes. Citada como influencia directa, se puede notar que el diseño de los siete pecados capitales está perfilado conforme a los perros infernales de Gozer, pero además, hay pequeñas referencias como la puerta con luz y niebla apareciendo por su interior e incluso en un plano con oficinistas contra el cristal, replicado del momento en el que a Rick Moranis le alcanza una de las criaturas.

La mansión del terror (Gargolyes, 1972)

Dirección: Bill L. Norton

Reparto: Cornel Wilde, Jennifer Salt, Grayson Hall, Bernie Casey, Scott Glenn, William Stevens

Una de las mejores películas de terror hechas directamente para televisión en los 70, básicamente, trata sobre un arqueólogo que despierta a un grupo de gárgolas, dibujadas como un grupo de monstruos arcanos que tratan de conquistar el mundo, básicamente, los villanos de ‘Shazam!’, un grupo de estatuas monstruosas que cobran vida con intención de implantar su reinado de nuevo. Lo más curioso es que sus criaturas tienen un diseño que no solo recuerdan mucho al de los 7 pecados, sino que son clavados al demonio de la anterior película de Sandberg.

Annabelle: Creation (2017)

Dirección: David F. Sandberg

Reparto: Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Grace Fulton, Lou Lou Safran, Samara Lee, Tayler Buck, Mark Bramhall, Javier Botet

Para entender de dónde viene el director de ‘Shazam!’ es conveniente ver su notable secuela para uno de los spin-offs del universo Warren. Sandberg viene del terreno del corto y del terror y, pese a que su debut ‘Nunca apagues la luz’ (Lights Out, 2016) no prometía un gran nombre tras la dirección, su aportación al lore de la muñeca diabólica demostraba que dominaba el uso de la set pieces tanto a nivel visual como en el manejo del suspense. Además, si uno se fija bien, puede encontrar a la muñeca en un almacén al principio de la película.

Qué bello es vivir (It's a Wonderful Life, 1946)

Dirección: Frank Capra

Reparto: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry Travers, Beulah Bondi, Frank Faylen, Ward Bond

Pese al humor tontorrón, sarcasmos varios con Papá Noel y bromas en clubs de striptease, el fondo de ‘Shazam!’ es tan blanco como cualquier muestra de cine familiar americano. Afortunadamente, sus raíces están en el factor humanista, positivo y alegravidas que caracterizó la obra de Frank Capra, y no es extraño que la descarga de endorfinas te deje la sonrisa puesta un par de días. Esa calidez de pobreza y magia, drama, comedia y fantástico en medio de un cuento moral de Navidad solo tiene un nombre, ‘Qué bello es vivir’.

Dead End (2003)

Dirección: Jean-Baptiste Andrea, Fabrice Canepa

Reparto: Ray Wise, Alexandra Holden, Lin Shaye, Mick Cain, Amber Smith, Sharon Madden, Karen S. Gregan, Steve Valentine

Que el cine de terror le tira a Sandberg es algo que ya nos ha quedado claro, pero es que llega a sorprender que hay sido capaz de incluir tantas pequeñas referencias a otras películas de género bastante oscuras. En la tremebunda escena inicial, un grupo de familiares desavenidos discuten mientras caminan hacia la casa de un familiar para la Nochebuena, cuando comienzan a suceder cosas extrañas, con un un final bastante trágico. La premisa, también navideña de esta extraña película de culto era una versión extendida del prólogo de ‘Shazam!’

Aventuras en la gran ciudad (Adventures in Babysitting, 1987)

Dirección: Chris Columbus

Reparto: Elisabeth Shue, Maia Brewton, Keith Coogan, Anthony Rapp, Ron Canada, Penelope Ann Miller, Bradley Whitford, Vincent D'Onofrio, Calvin Levels, Lolita Davidovich, Albert Collins

Richard Donner es muy importante en la concepción de ‘Shazam!’, por una parte por su contribución al cine de héroes de cómic, con la figura noble, pura del superhombre puramente fantástico, ‘Superman’ (1979), pero también por su mirada al cine infantil de ‘Los Goonies’ (The Goonies, 1985). Ambas son homenajeadas en muchas ocasiones —ese Tampón al que le salen al revés sus trucos— pero lo cierto es que todo el tercer acto tiene muchas similitudes con esta joya olvidada, que también jugaba a la fascinación infantil con los superhéroes, con cameo de Thor incluído, y un personaje fan de los cómics como Freddy.

Ghoulies II (1988)

Dirección: Albert Band

Reparto: Damon Martin, Royal Dano, Phil Fondacaro, J. Downing, Kerry Remsen, Dale Wyatt, Jon Pennell

La mezcla de cine de superhéroes y comedia de fantasía es un concepto muy de los 80, por ello ‘Shazam!’ no deja de ser una versión con éxito de un ‘Howard, un nuevo héroe’ (Howard the Duck, 1986), que también tenía como némesis a una serie de criaturas lovecraftianas. Pero aunque la elección de John Glover como CEO de una gran empresa nos lleve a la segunda ‘Gremlins’ (1984), la escena final tiene toques de remake del clímax de ‘Ghoulies II’, con un monstruo gigante sembrando el pánico en una feria. La manera en la que surgen esas criaturas, además, es un ritual arcano de magia negra.

El último gran héroe (Last action Hero, 1993)

Dirección: John McTiernan

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, Charles Dance, Anthony Quinn, F. Murray Abraham, Ian McKellen, Art Carney, Rick Ducommun, Joan Plowright, Toru Tanaka, Tina Turner

Un ticket mágico que transporta a otro mundo a través de un portal y un niño acompañando a un héroe de acción con el poder de hacer lo que hacen los héroes en las películas, es decir, la misma situación de Billy, convertido en Shazam y su amigo/hermano. Un villano con un ojo de cristal que quiere el poder de traspasar el portal y un guión de Shane Black, el rey de las películas de Navidad saboteadas. Demasiadas coincidencias como para no imaginar que los guionistas de ‘Shazam!’ le dieron un buen visionado antes de ponerse a teclear.

En la boca del Miedo (In the mouth of Madness, 1994)

Dirección: John Carpenter

Reparto: Sam Neill, Julie Carmen, Jürgen Prochnow, Charlton Heston, David Warner, John Glover, Frances Bay, Wilhelm von Homburg, Kevin Rushton, Katherine Ashby, Marvin Scott

Entre las muchas referencias lovecraftianas que Sandberg incluye en su película, hay toques hacia películas que van desde ‘La niebla’ (The Mist, 2007) —ese tentáculo dentado que sale entre la bruma— a ‘ El vagón de la muerte’ (The Midnight Meat Train, 2008) —la parada maldita del metro que lleva a una dimensión diferente, una estación olvidada con monstruos primordiales— pero desde el diseño de los monstruos al guiño directo a la celda de Sam Neill de la escena postcréditos, esta joya de Carpenter tiene una influencia directa en ‘Shazam!’.

El gran héroe americano (The Greatest American Hero, 1981)

Creador: Stephen J. Cannell

Reparto: William Katt, Robert Culp, Connie Sellecca, Michael Paré, Faye Grant

Aunque es una serie —pese a que el piloto fue comercializado en España como un largometraje— es imposible no pensar en esta parodia del género a través de un superhéroe torpón que no es más que un tipo corriente que adquiere poderes cuando se pone un traje, rojo y con capa y cuyo proceso de aprendizaje no se diferencia en absoluto al de Billy Batson. No es casualidad que haya una referencia directa a ‘House, una casa alucinante’ (House, 1986) en la escena de las puertas, ya que también estaba interpretada por William Katt.

Hasta aquí nuestra lista de recomendaciones. ¿Se os ocurren otras películas que encajarían bien para ver después de Shazam?