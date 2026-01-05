Los 6 deseos audiovisuales que le pedimos a los Reyes Magos para 2026, de vender las entradas de cine más baratas a quitar los anuncios en los streamings

Queridos Reyes Magos:

Este año hemos sido muy buenos (más o menos) en la redacción de Espinof y por eso, en vuestra absoluta e infinita manificencia, os pedimos una lista de 6 deseos mágicos audiovisuales para 2026, que seguro que podéis darnos con un simple giro de mano. Melchor, Gaspar, Baltasar, qué os cuesta hacer feliz a un pobre equipo de redactores. Si no es posible cumplir ninguno de ellos, nos conformaremos con un Scalextric, una Barbie y un GI Joe. Qué remedio.

1-Que los streamings dejen los anuncios constantes

En los tiempos de la televisión convencional, todos nos volvimos locos de rabia con los "Cinco minutos y volvemos" constantes en mitad de nuestras series favoritas, y abrazamos con amor el streaming porque, al menos, nos iba a quitar la publicidad de encima a cambio de un pago mensual. Sin embargo, los servicios de streaming, en pleno proceso de "enshittification" (o sea, hacer peor lo que ya funcionaba bien), han decidido que es el momento perfecto para empezar a poner anuncios de cremas, coches y comida rápida al inicio y en la mitad de tus series y películas, a no ser que -por supuesto- decidas pagar un poquito más. Aún no es tarde para hacer magia, que los accionistas se echen atrás y decidan dar un servicio de calidad a un público que ya está pagando mensualmente para acceder al servicio... O, al menos, no dejar que el modelo se expanda aún más.

2-Que haya más películas originales de presupuesto medio

Si echáis un vistazo a la lista de grandes estrenos de 2026, la mayoría son gigantescos blockbusters, franquicias estiradas y secuelas esperables. Pero, ¿qué pasa con el presupuesto medio? Películas como 'La asistenta', 'Los pecadores' o 'Weapons' han demostrado que el coste es menor, si se pierde no duele tanto y si se gana, el resultado puede ser increíblemente lucrativo. Además, ¿qué se pierde dando una oportunidad a nuevos talentos en lugar de jugárselo todo al presupuesto hinchadísimo? ¿Por qué no hacer cuatro películas originales con el dinero que se gastaron en una 'Blancanieves'? Estamos entrando en un fin de ciclo, ¿no? Pues que se note un poco.

3-Que los cines bajen los precios

Es la mayor queja de la gente que no va al cine: el precio es inasumible. Es cierto que siempre hay salas más baratas y se puede aprovechar el día del espectador o las matinales, pero la protesta tiene su parte de razón: ir el sábado cuatro personas a un cine céntrico de Madrid puede salir por 44 euros, con otros 51 euros adicionales si todos quieren el menú de palomitas. Eso sin contar con que la sala sea premium o la proyección se haga en 3D, claro. ¿Y si la crisis de las salas viene, en parte, de que el público general, ese que no concibe ir al cine un miércoles o ahorrarse los snacks, no está dispuesto a gastarse 100 euros en ir a ver 'Zootrópolis 2' con su familia? Quizá vaya siendo hora de plantearse una realidad molesta para las salas: menos dinero puede resultar en más público... Y, por más que se empeñen en justificarlo, con la excusa de ser "lo que toca", el precio de las palomitas es una pura salvajada.

4-Que Netflix decida dar meses de margen a las películas de Warner

Todavía tenemos meses por delante para seguir hablando y desgranando la multimillonaria compra de Warner por parte de Netflix, pero, de momento, hay algo que sobrevuela por la mente de todos nosotros: ¿Se van a cumplir los malos augurios que ya anuncian que el streamer piensa dar tan solo 15 días a las películas de Warner en cines antes de estrenarlas directamente en su plataforma? Si las salas de cine ya malheridas tienen suerte, esto ocurrirá tan solo con títulos seleccionados, y dejarán que las películas de gran calibre respiren con tranquilidad. No confío en la suerte, pero sí en los Reyes Magos. Nunca se sabe, quizá haya salvación y futuro más allá de nuestra flamante televisión de 55 pulgadas.

5-Que Mediaset se haga un TVE de una vez por todas

¿Hasta dónde va a llegar Mediaset en su ruina particular? ¿Va a seguir confiando en que el público que huyó, de alguna manera, volverá sin mover un dedo? El pasado diciembre, Telecinco cosechó un 8,4% de share, el peor resultado de su historia, con momentos en los que tuvo un 0% (o lo que es lo mismo, nadie viendo el canal). Si quiere sobrevivir, necesita algo más que 'Gran Hermano Duo' y 'Supervivientes' para recuperar un público que se fue a otras opciones más novedosas, como La 1 y su renovación absoluta y constante de plantilla y formatos. Sería increíble que Telecinco y Mediaset se reformularan por completo en 2026 y se arriesgaran a hacer algo fuera del cotilleo y el reality, porque, por más que queramos ver cómo desaparece su modelo, nunca es buena noticia perder industria. Nunca.

6-Que los chavales vuelvan a ir al cine

Aunque nos sorprenda, la Gen Alpha, esa que ya ha nacido con TikTok y el streaming a pleno funcionamiento, ha vuelto a ir al cine. Según una encuesta de NRG, el 59% de los chavales disfrutan más del cine que de ver películas en casa, más que el resto de generaciones. Para ellos, los móviles y Netflix no son una novedad, y el cine en salas se plantea como una experiencia distinta y que realmente merece la pena. Ahora bien: no hay manera de saber si esto es momentáneo, si se debe tan solo al estreno de películas como 'Minecraft' o si realmente los estudios están regando hoy para tener resultados en el mañana. Si todo va bien, queridas majestades de Oriente, seremos capaces de romper los prejuicios millennials con las nuevas generaciones y la racha casi anti-cinematográfica de los Z. Si los vinilos volvieron, ¿por qué no van a volver las salas de cine?

Esperando que se cumplan todos nuestros deseos mañana, os mandamos un afectuoso saludo desde la redacción de Espinof. ¡Ah! Os hemos dejado galletitas y agua para los camellos. No es necesariamente un soborno, pero si sirve para actuar mejor...

