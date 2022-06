7 películas bien fresquitas para huir de la ola de calor que puedes ver en streaming

Por la ventana puedes ver las farolas derritiéndose. El gato está tirado en el sofá mirando al aire acondicionado como quien ve a dios. El cielo totalmente despejado sin una nube en el horizonte que de un poco de clemencia. Te arrepientes muchísimo de todas esas veces que dijiste “A ver cuándo llega el veranito” y solo quieres que el otoño te abrace o que el calor te pulverice del todo. Una de dos.

Por suerte, el cine siempre está ahí para salvarte de un apuro. Puede que ver estas recomendaciones para pasar las altas temperaturas de manera más fresquita no te vaya a evitar la compra de helados masiva ni sudar como un gorrino hasta por la noche, pero sí que te va a dar un alivio temporal. Como si de un Calippo de fresa se tratasen, ¡te traemos siete películas bien fresquitas para sobrellevar esta ola de calor! Coge el abanico, que vamos.

‘No controles’

Director: Borja Cobeaga. Reparto: Unax Ugalde, Julián López, Alexandra Jiménez, Secun De La Rosa, Mariam Hernández, Miguel Ángel Muñoz, Alfredo Silva

Aunque en su día fue injustamente ignorada, el tiempo ha puesto en su sitio esta maravilla invernal de Borja Cobeaga, una historia de amor patético, amistad imposible, chistes malísimos y gente cayéndose en lagos helados que sigue tan fresca y divertida como el primer día. En palabras de Juancarlitros, la verdadera estrella de la película, es ‘La jungla de cristal’ del amor.

‘No controles’ tiene dos cualidades que la hacen perfecta para estos días. Por un lado, el aeropuerto cerrado por la nieve, los lagos helados y el hotel en el que hasta que Sergio recupere a su novia nadie va a dormir en pleno cotillón de Nochevieja te va a hacer sentir fresquito. Por otro, la sinceridad de su propuesta, el amor que tiene por sus personajes y toda una parte final de lagrimeo constante (empezando por un piano y terminando con una terrible declaración sobre la cena de fin de año) te va a calentar el corazón. Dos por el precio de uno.

Crítica en Espinof | Disponible en HBO Max

‘South Park: más grande, más largo y sin cortes’

Dirección: Trey Parker Reparto: Trey Parker, Matt Stone, George Clooney

La película más rotundamente actual de los 90, que se hace más contemporánea con cada año que pasa, es esta versión alargada de una de las mejores series de la historia que acierta en prácticamente todo. Las canciones son pegadizas, las reivindicaciones están adelantadas a su tiempo, los chistes son todos divertidos… Quien se quede con los tacos y los chistes de pedos está jugando exactamente al juego que ‘South Park: más grande, más largo y sin cortes’ quiere que juegue. Y va perdiendo.

Una vez pasado el shock del “Eres un cabrón hijoputa” o las explicaciones sobre qué es un volcán invertido, esta versión cinematográfica ahonda en la censura, la violencia como única manera de resolver las cosas en Estados Unidos, la importancia de la libertad de expresión (especialmente en el humor) y Saddam Hussein volviendo de entre los muertos para esclavizar el planeta junto con su amante, Satán. Pocas cosas más frescas sigue habiendo, 25 años después de su estreno, que ‘South Park: más grande, más largo y sin cortes’. Y si no os convence lo que estáis viendo, siempre os podéis refugiar en ese invierno eterno de Colorado en el que viven Kyle, Stan, Cartman y Kenny. Bueno, este último lo que es vivir, tampoco vive demasiado.

Crítica en Espinof | Disponible en HBO Max

‘Tiburón’

Director: Steven Spielberg Reparto: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Carl Gottlieb, Jeffrey C. Kramer

Si lo que te está frustrando de esta ola de calor es no poder disfrutarla en la playa como es debido, Steven Spielberg te trae un buen consuelo: ¿y si la playa, repleta de bañistas pegándose un remojón y alejándose de las temperaturas imposibles, fuese atacada por un tiburón blanco gigante? Si no has visto ‘Tiburón’ estás de suerte: estás ante una de las mejores películas jamás hechas. El miedo inefable al enemigo amoral, la desesperación ante la inevitabilidad del mal, la tozudez de las instituciones cuando el peligro acecha…

Las dos notas que John Williams convirtió en sinónimo de peligro convierten a los personajes en simples presas cada vez que se meten en el agua. Puede que estemos un poco cansados de películas de tiburones, especialmente desde que The Asylum y el resto de productoras cutres vieran su potencial para hacer locuras como ‘Sharktopus’ o ‘Noah’s shark’, pero no hay ninguna como la original. Si tú no te puedes ir de vacaciones, nadie puede irse de vacaciones, tiburón asesino mediante.

Crítica en Espinof | Disponible en Filmin

‘Bajocero’

Dirección: Lluis Quílez Reparto: Javier Gutiérrez, Karra Elejalde, Luis Callejo, Patrick Criado, Andrés Gertrudix, Isak Férriz, Miquel Gelabert

Esto de disfrutar cinematográficamente de la playita y el tiburoncito está muy bien, pero tú lo que quieres es sentir frío gracias a la magia del cine. Tenemos la solución en forma de película española: un furgón policial que transporta a varios presos sufre un accidente premeditado en mitad de ninguna parte a varios grados bajo cero (la casualidad). Sobrevivir a esa noche no va a ser tan fácil como parece, por mucho que Javier Gutiérrez lo intente.

‘Bajocero’ no es una gran película que pasará a los anales del séptimo arte, pero sí es una de esas tapadas de Netflix, una obra entretenida y repleta de tensión perfecta para pensar lo justo mientras ves a gente pasando frío con pocas posibilidades de salir de esta. Alianzas imposibles, muertes sorpresa, acción a la española e interpretaciones sólidas: ideal para uno de esos días en los que el cerebro ya reblandecido no puede más.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

‘El resplandor’

Dirección: Stanley Kubrick Reparto: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, Joe Turkel,

Pero hablando de pasar frío, nadie pasó frío tan bien en la gran pantalla como Jack Nicholson a las órdenes de Stanley Kubrick en ‘El resplandor’, hacha en mano y recorriendo un laberinto totalmente desquiciado. La adaptación -libre, libérrima- de la novela de Stephen King no gustó nada al de Maine, pero sí a a mayoría del público. Su iconografía mítica (Redrum, las gemelas, el triciclo, el estampado de las paredes) permanece intacta hasta nuestros días.

Y con el calor que hace fuera, seguro que varios de vosotros aceptaríais a ciegas pasar una buena temporada en el Overlook. Sí, hay fantasmas, locos con hachas y sangre bajándose en la planta 1, pero también fresquito del bueno. Un poco sí que compensa, ¿no?

Crítica en Espinof | Disponible en HBO Max

‘Eduardo Manostijeras’

Dirección: Tim Burton Reparto: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Alan Arkin, Kathy Baker, Vincent Price,

Ver ‘Eduardo Manostijeras’ por primera vez es un rito de paso de cualquier cinéfilo que se precie. La bellísima música de Danny Elfman acompaña a la creación de unas estatuas de hielo en las que las esquirlas vuelan por todas partes. Nieve, tristeza, ingenuidad, amor incomprendido… este cuento gótico a medio camino entre ‘Frankenstein’ y la iconografía emo de Tim Burton sigue fascinando a todas las generaciones que deciden acercarse a ella.

Y si su delicioso guion, sus imágenes icónicas, su humor más o menos velado y uno de los finales más bellos y tristes del cine contemporáneo no son suficientes, siempre puedes refugiarte en esas bellísimas figuras de hielo hechas a golpe de tijera, nieve, pericia y soledad.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

‘West side story’

Dirección: Steven Spielberg Reparto: Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose, Rita Moreno, Mike Faist, Josh Andrés Rivera

Queremos terminar con un musical, porque pocos géneros significan tanto “fresquito” como un buen espectáculo repleto de bailes, melodías pegadizas y coreografías imposibles. Hemos tenido que esperar muchas décadas hasta ver el primer acercamiento de Spielberg al género… Y no ha decepcionado. ‘West side story’ fue la película mejor dirigida del año pasado, un prodigio en el que cada movimiento de cámara hizo lo imposible: dar frescura actual a una adaptación del clásico que muchos dieron por muerta antes de tiempo.

El público no acompañó al antiguo Rey Midas de Hollywood, así que esta es vuestra oportunidad para pegaros un baño de cine, adaptaciones callejeras de clásicos como ‘America’, faldas al aire y amores condenados. Una de estas noches en las que dormir es imposible sin un ventilador cerca puede ser el momento perfecto para extasiarse con la manera que tiene de dirigir alguien que sabe hablar el lenguaje del cine como nadie más en el mundo.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

Es posible que pese a estas siete recomendaciones sigáis sudando la gota gorda durante unos días, pero al menos lo haréis con buen cine. Cine del fresquito, de ese que te cambia el día. ¿Y tú, qué peli nos recomiendas para que, puestos a morirnos de calor, lo hagamos pasando un buen rato?