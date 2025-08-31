La mejor película de la historia según Clint Eastwood, una épica aventura que fracasó de forma injusta y más. 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de agosto de 2025

El mes de agosto suele ser un mes tranquilo en lo referente a los estrenos en la gran pantalla, pero a cambio este año tenemos una serie de lanzamientos bastante jugosa para los amantes del formato físico. A continuación os dejo un repaso a 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de este agosto de 2025 que está a punto de llegar a su final.

'Destino final: Lazos de sangre'

Uno de los grandes éxitos sorpresa del año fue esta nueva entrega de una muy estimable saga de terror que llevaba más de una década paralizada. Entre que el público la echaba de menos y que es un buen entretenimiento sangriento, su funcionamiento en taquilla fue tan brutal que se convirtió en la más taquillera de la franquicia con mucha diferencia. En su llegada en 4K además trae un jugoso audiocomentario a cargo de los directores Adam Stein y Zach Lipovsky que ofrece detalles muy interesantes y de todo tipo, desde apuntas sobre la propia saga hasta sus muertes favoritas

De los breves documentales no hay ninguno muy memorable, pero merece la pena echarle un ojo al dedicado al personaje de Tony Todd, aunque más por el hecho de que él ya está tristemente fallecido que por cualquier otra cosa, y lo tenéis online aquí. Por 26,95 euros podéis tenerla en vuestra colección. Y si tenéis suerte, también se ha editado un steelbook por 34,95 euros que no creo que aguante mucho disponible antes de agotarse.

'El contable 2' en UHD

Uno de esos todavía poco habituales casos en los que una secuela supera a su predecesora, algo que se consigue sobre todo por la gran química que demuestran aquí Ben Affleck y Jon Bernthal. Eso sí, olvidaos de extras, que su llegada en formato físico se hace sin contenido adicional de ningún tipo.

Además, es una lástima que en esta ocasión no se haya lanzado un steelbook, ya que seguro que no soy el único que tiene la edición en caja metálica de la primera entrega, pero bueno, al menos podemos ya disfrutar de ella en 4k por 26,95 euros

Crítica de 'El contable 2'

'El crepúsculo de los dioses', edición coleccionista en UHD

Una de las mejores películas de la historia del cine -y la favorita personal de Clint Eastwood- realiza su debut en 4K este mes de agosto de 2025. Los que solamente quieran hacerse en UHD con esta joya de Billy Wilder, tienen una edición sencilla por 26,99 euros, pero Paramount presenta también una llamativa edición coleccionista por 39,99 repleta de extras físicos y una funda rígida de cartón para mantener bien protegidos sus contenidos. Sí es una pena que no haya contenidos adicionales en el propio disco, una herencia de que en su momento no estuvieran presente en el blu-ray comercializado en nuestro país.

'Erin Brockovich' en UHD

La película que hizo ganar a Julia Roberts el primer y hasta ahora único Óscar de su carrera realiza su debut en glorioso 4K con una edición lanzada para celebrar el 25 aniversario de este aclamado largometraje de Steven Soderbergh. Sí es verdad que no estamos ante una edición de referencia en lo visual, pero se trata de una mejora clara respecto al blu-ray -aunque no esperéis extras nuevos con respecto a esa anterior edición en alta definición-. Os costará 21,95 euros

Crítica de 'Erin Brockovich'

'Expediente Warren: The Conjuring', edición coleccionista en 4K

El inicio de una ya legendaria saga de terror que todavía hoy sigue en marcha. Personalmente creo que sigue siendo la mejor entrega del universo Warren y esta edición de lujo para coleccionistas que incluye tanto un llamativo steelbook -yo habría preferido que se optase por el cartel original de cines, pero la imagen por la que se ha optado tampoco está nada mal- y una buena serie de añadidos físicos para darle más lustre.

Todo ello está recogido en una funda rígida de cartón que realmente da la sensación de que el contenido está muy bien protegido. También se añaden un par de featurettes retrospectivos a modo de contenido adicional nuevo para este debut de la película en el formato UHD. Es cierto que entre los dos ni siquiera se llega a los 15 minutos, pero es un buen detalle. Sale a la venta a un precio de 51,95 euros.

'Lilo y Stitch', steelbook en UHD

La película de Hollywood más taquillera de lo que llevamos de año no se podía quedar sin una bonita edición en steelbook -quizá se podría haber dado algo más de colorido a la parte trasera, eso sí-. En lo audiovisual es una edición de referencia, por lo que aquellos que quieran (volver a) disfrutar con ella con la mejor calidad posible, que ni lo duden. Los extras en sí mismo no son gran cosa, pero al menos la featurette 'Ohana significa familia' es algo mejor de lo habitual en este tipo de piezas. Puede ser vuestra por 34,99 euros

'Master & Commander', steelbook en UHD

La aclamada película de Peter Weir protagonizada por Russell Crowe estaba pensada para ser el inicio de una larga saga, pero su fracaso en taquilla llevó a que todo se quedase en una única película. Eso sí, fans no le faltan, y seguro que agradecen poder disfrutar de ella en 4K en una edición muy cuidada en lo audiovisual, pero es cierto que sin llegar a ser top. Además, sigo sin entender que haya extras que se lanzaron en la época del dvd que esta película perdió con el blu-ray y tampoco ha recuperado ahora, pero bueno, al menos ahí tenemos más de 20 minutos de escenas eliminadas con bastante jugo. Por 32,99 euros será vuestra.

'Matilda' en steelbook

La estupenda película de Danny DeVito basada en la famosa novela de Roald Dahl realiza por fin su debut en 4K en nuestro país. Y hago especial inciso en ello porque el UHD con castellano estaba disponible desde hace tiempo, pero más vale tarde que nunca y seguro que sus fans agradecen poder hacerse con ella, tanto por lo bonita que es su presentación en caja metálica -bien colorida y en la línea de lo que es la propia película- como por su cuidado acabado audiovisual.

Y que incluya un audiocomentario del propio DeVito grabado ex profeso para la ocasión es la guinda perfecta, pues se nota tanto su dedicación al mismo como el mimo con el que hizo la película, ofreciendo incluso algún que otro detalle técnico que nunca está de más conocer. Os costará 29,95 euros

'The First Slam Dunk', edición coleccionista en 4K

Selecta nos ha hecho esperar más de un año desde el lanzamiento en blu-ray de esta película hasta su aparición en 4K, pero la buena noticia es que no se ha limitado a comercializar una edición sencilla -que también la hay por 29,99 euros- y también tenemos una opción para coleccionistas que mezcla extras audiovisuales -hay un disco exclusivo que solamente podréis conseguir aquí- con varios físicos -ahí sin duda me quedo con el libreto- y una buena presentación en digipack. Cero quejas más allá de que los 49,99 euros igual se puede disparar un poco para algunos compradores.

Mención especial: steelbook de 'Lawrence de Arabia' en 4K

Afortunadamente, cada vez es más habitual que se recuperen películas que estaban descatalogadas y este mes me gustaría destacar que vuelve a poder comprar el steelbook de 'Lawrence de Arabia', uno de los mejores largometrajes de la historia del cine. Vuelve sin novedades, ya que es una reedición de la edición en caja metálica y 4K que Sony había lanzado hace ya 3 años. Al de poco empezó a ser imposible encontrarla y se estaban pidiendo auténticas barbaridades en el mercado de segunda mano. Gracias a Arvi, podemos volver a hacernos con ella por un precio de 29,95 euros. Si sois fans de esta épica obra maestra de David Lean, no dudéis ni un segundo, pues el UHD tiene una calidad audiovisual de primerísimo nivel.

