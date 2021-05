Las siete mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (28-30 de mayo): 'V de Vendetta', 'El caballero oscuro: La leyenda renace' y más

El último fin de semana de mayo está a la vuelta de la esquina y en Espinof no podíamos faltar a nuestra cita con el mejor cine que puede verse en un canal de televisión español en abierto durante estos días. La selección de hoy es algo más reducida de lo habitual con siete películas, pero al final encontraréis otros títulos que se emiten estos días que ya habían aparecido en un artículo similar durante los últimos cinco meses. Además, os recuerdo que se quedan fuera las cintas que no haya visto o que tenga tan olvidadas que sea injusto destacarlas. Sin más que añadir, os dejo con ellas.

Viernes 28 de mayo

'El caballero oscuro: La leyenda renace'

El final de la trilogía de Batman dirigido por Christopher Nolan y protagonizado por Christian Bale es, sin duda, la menos conseguida de todas, pero le sigue dando de sobra para ser una película de superhéroes notable con un puñado de escenas memorables -ese prólogo o el primer enfrentamiento entre el hombre murciégalo y Bane-.

22:10 en La 1

Crítica en Espinof

'Mátalos suavemente'

Una acertada crítica del sistema capitalista en general y de la situación de Estados Unidos en particular. Quizá peca de algo redundante en su discurso, pero está muy bien dirigida y cuenta con un inspirado reparto encabezado por Brad Pitt.

00:40 en La 1

Crítica en Espinof

Sábado 29 de mayo

'V de Vendetta'

Notable adaptación del aclamado cómic de Alan Moore y David Lloyd que no tiene problemas en desviarse del mismo para plantear su visión personal de la historia. Personalmente, prefiero, y con mucho, el original, pero esta película se tiene bien merecida su fama.

15:45 en laSexta

Crítica en Espinof

'La búsqueda'

Una entretenida heredera de Indiana Jones liderada por Nicolas Cage. Se le pueden poner muchas pegas, pero yo siempre que la veo me lo paso bien y encima no puedo evitar recordarla con agrado cuando con otros blockbusters similares simplemente me olvido de ellos al de pocos días.

17:35 en Cuatro (también el domingo a las 22:25 en FDF)

Crítica en Espinof

'Comanchería'

Un gran western moderno en el que Taylor Sheridan demuestra su manejo del thriller fronterizo en el guion, David Mackenzie sabe cómo apretar a sus personajes sin asfixiarlos y el reparto dar lo mejor de sí mismos para dejar la impresión adecuada en el espectador.

23:55 en Cuatro

Crítica en Espinof

Domingo 30 de mayo

'Tigre y dragón'

Todo un fenómeno mundial en su momento que disparó la popularidad de el wuxia hasta cotas nunca vistas. Visualmente muy hermosa y con un componente espectacular innegable, la película de Ang Lee es diferente a todos los niveles, lo cual ayuda a darle un toque especial muy por encima de todo lo referente a las artes marciales.

19:45 en Neox

'Michael Clayton'

Un buen thriller de denuncia mejor dirigido que escrito -al final se le escapa un poco de las manos a Tony Gilroy- que sabe cómo mantener interesado al espectador con la historia de ese particular limpiador interpretado por George Clooney. La película cuenta con una inspirada actuación suya, pero quien realmente brilla es una Tilda Swinton merecidamente recompensada con el Óscar.

23:35 en La 1

Crítica en Espinof

OTROS

Hay películas que ya aparecieron en un artículo similar durante los últimos cinco meses, motivo por el que no han sido destacadas, pero quizá os interese saber que también se emiten: