La taquilla de 2026 se estrena demostrando la fuerza de Disney con 'Avatar 3' y 'Zootrópolis 2' en un año que va a ser esencial para el futuro de las salas de cine

No entraba en las quinielas de prácticamente nadie que 'Zootrópolis 2' acabara ganando a 'Avatar: Fuego y Ceniza' en la taquilla mundial, pero a estas alturas ya parece imposible que la película de James Cameron llegue a alcanzar a la de dibujos animados, por muy bien que rinda las próximas semanas. Pocas películas han demostrado últimamente tener tanto aguante: desde su estreno el 28 de noviembre, 'Zootrópolis 2' solo ha bajado del top 2 en la taquilla estadounidense durante cuatro días, y en China continúa teniendo un recorrido triunfal. Es Disney compitiendo contra Disney, en todo caso. El retorno del rey.

Nada nuevo por aquí

Quizá sea este el único fin de semana del año en el que ninguna película nueva entre en el top 10 americano que, como vemos en Box Office Mojo, continúa más o menos igual que la semana pasada, demostrando, entre otras cosas, la fuerza de 'La Asistenta', un tipo de película que Hollywood nunca debió dar de lado. ¿Un thriller de presupuesto medio con target femenino basado en una novela de éxito y con dos caras conocidas protagonizándola? Sus 92 millones de dólares a nivel mundial (frente a los 35 que costó) hace que nos preguntemos por qué no vemos más películas como esta.

Justo debajo está 'Marty Supreme', que ya es la décima película más taquillera de la historia de A24 (y aún le queda estrenar fuera de Estados Unidos), y seguirá subiendo escalones gracias a la temporada de premios para Timothée Chalamet. Por su parte, 'Anaconda' ya ha cubierto gastos con 88 millones en todo el mundo y 'David' se ha confirmado como la sorpresa de la temporada en Estados Unidos: una película cristiana de dibujos animados que demuestra el devenir de los tiempos.

La pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar este top 10 inamovible? ¿Cuántas semanas más pueden aguantar 'Avatar: Fuego y Ceniza' y 'Zootrópolis 2' en los dos primeros puestos, perdiendo un poquito más cada semana pero manteniéndose en buena forma e hinchando las arcas de Disney? Pues quizá haya que esperar hasta el 16 de enero, cuando se estrenan 'Hamnet' y '28 años después: El templo de los huesos'. A priori, hasta el 27 de febrero, cuando se estrena 'Scream 7', deberíamos tener una triste calma chicha y volver a preocuparnos por el devenir de la taquilla y las salas. Lo de todos los años, vaya.

Y en España, ¿qué? Pues más allá de las entradas de 'Abuela tremenda' (cuarta en taquilla), 'Rondallas' (sexta) y 'El médico 2' (octava), todo sigue parecido a la taquilla estadounidense, con 'Avatar: Fuego y ceniza' en primer puesto, 'La Asistenta' en un sorprendente segundo lugar y 'Zootrópolis 2' en el tercero. Cabe destacar, eso sí, el buen resultado de 'Núremberg', cine adulto que pasa ya de los 500.000 espectadores y lleva mes y medio en el top 10 de taquilla sin nunca caerse del todo. La semana que viene, con 'Song sung blue' y 'Rental Family' la tabla media debería moverse un poco, pero no tiene ninguna pinta de que el inicio del top 10 tenga ninguna variación.

Total, que así empezamos el año: con inmovilismo y la misma preocupación por las salas que antes, pero con la esperanza por el resurgir del cine de presupuesto medio. Si 'La Asistenta' puede plantar cara a 'Zootrópolis 2', ¿por qué no lo van a hacer otras? Solo queda cruzar los dedos en un 2026 que se viene tremenda e inesperadamente cargado de blockbusters. Tenemos 12 meses por delante para presenciar bien la caída o bien el resurgir de las salas de cine. Y va a ser tan potencialmente triste como apasionante.

En Espinof | Disney acaba de romper con un récord en taquilla que llevaba intacto desde antes del COVID. Todo apunta a que en 2026 lo va a conseguir también

En Espinof | Las mejores películas de 2025