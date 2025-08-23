Este divertidísimo cóctel de acción y comedia con Henry Cavill fue uno de los fracasos más injustos de 2024, y acaba de llegar a Movistar+

Probablemente, y no es la primera vez que hago referencia a esto, una de las sensaciones más satisfactorias que puede ofrecer un largometraje es llevarnos hasta la sala de cine casi con una venda en los ojos y envueltos por la incertidumbre generada por una campaña promocional hermética para, con suerte, pillarnos con la guardia y sorprendernos una y otra vez durante la proyección rompiendo cualquier expectativa preconcebida que pudiésemos tener.

En pleno 2025 está claro que esto desagrada a buena parte de un público que parece preferir productos telegrafiados, bien deglutidos previamente y cuyos pósters y tráilers dejen claros cristalinos sus tonos, estilos y, lo que es más preocupante, quiebros —si es que los tienen— narrativos; algo que este curso cinematográfico ha quedado demostrado con deliciosas majaderías como 'Weapons', '28 años después' y, tal vez en menor medida, 'Los pecadores'.

¡Chorprecha!

No obstante, este peculiar fenómeno, que confirma que no podemos tener cosas bonitas, no es algo nuevo, y el año pasado se comprobó con el que, probablemente, sea uno de los mayores fracasos comerciales de Herny Cavill. Una de las mejores películas de acción de la temporada anterior cuyo cóctel de suspense, comedia y setpieces pasadas de rosca nos sirvió en bandeja una dosis de diversión que, claramente, no merecíamos, y que acaba de aterrizar en Movistar+.

La cinta en cuestión es 'Argylle', una locura en clave meta que sigue a una novelista que comprueba cómo su obra, a priori de ficción, se está trasladando al mundo real, marcando los pasos de una red de espionaje internacional que la marca como objetivo. Un planteamiento de lo más interesante y tratado con autoconsciencia que marca sólo la punta de un iceberg cargado de aciertos aparentemente invisibles para muchos.

Los motivos que me impulsan a defender el largometraje comienzan por la dirección de un Matthew Vaughn que vuelve a desatarse con un festival de cachondeo y violencia —esta vez lastrada por una calificación por edades de PG13— que se alinea con su labor en la saga 'Kingsman' y que siembra su metraje con setpieces que abrazan el exabrupto digital sin despeinarse, engalanadas por un trabajo de cámara y puesta en escena tan sólido como electrizante.

A esto habría que sumar un festival de giros imposibles y una peculiar visión casi camp que, en última instancia, quedan eclipsadas por un reparto espectacular y cuyo dúo principal, compuesto por Bryce Dallas Howard y Sam Rockwell, rebosa química y encanto. No obstante, dentro el elenco, en el que Samuel L. Jackson y Bryan Cranston están en su salsa, figura un arma de doble filo que terminó dando la puntilla a la producción: el mencionado Henry Cavill.

La, a mi humilde juicio, acertadísima propuesta publicitaria de 'Argylle' decidió jugar en buena parte al despiste, lo que hizo que reinase la idea general de que nos encontrábamos ante "una más de tiros" —si se me permite la simplificación— protagonizada por el intérprete británico, sólo para encontrarse con un ejercicio radicalmente diferente, pero fresquísimo y con una calidad muchísimo mayor de la que hizo creer de buenas a primeras.

Sea como fuere, 'Argylle' se pegó un buen batacazo en taquilla, sumando 96 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto que se llegó a estimar en 200 millones de dólares —que, personalmente, sigue pareciéndome una exageración—; lo cual no quiere decir que sea una oportunidad perfecta para recuperarla en casa y disfrutar de una ración de escapismo de fin de semana, tal vez no de cinco, pero sí de cuatro tenedores.

