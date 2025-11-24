En 3 días vuelve la serie de ciencia ficción más vista de Netflix. La temporada anterior tuvo 140 millones de visualizaciones

Netflix tiene muchísimas series, pero luego son muy pocas las que han dejado realmente huella. Y creo que nadie en su sano juicio puede poner en duda que una de ellas es 'Stranger Things', un cruce entre terror y ciencia ficción que se convirtió en el gran referente de la plataforma. La buena noticia es que ya solamente quedan 3 días para el estreno de su quinta y última temporada.

La espera ha sido larguísima, pues la cuarta entrega finalizó el 1 de julio de 2022, pero es que además Netflix va a exprimir al máximo la temporada 5. Buena prueba de ello es que este jueves 27 de noviembre podremos ver solamente sus cuatro primeros episodios. Los tres siguientes llegarán el 25 de diciembre y el gran fin de fiesta tendrá lugar el 31 de diciembre de 2025.

Un regreso muy esperado

Por ahora ya hemos podido ver los cinco primeros minutos de la temporada, donde ha quedado claro que los caminos de Will y Vecna se cruzaron mucho antes de la temporada 4. Ya veremos en qué queda todo eso, pero tanto Noah Schnapp como Millie Bobby Brown ya han hablado sobre las escenas en las que han sido rejuvenecidos digitalmente, en las que seguro que se da información que cambia mucho algunas cosas que dábamos por sentado.

Está claro que los Duffer lo van a tener muy complicado para contentar a todos los seguidores de la serie, algo de lo que hasta dentro de la serie son conscientes. De hecho, Finn Wolfhard confesó hace unas semanas que esperan que no suceda lo mismo que pasó en su momento con el controvertido final de 'Juego de Tronos'.

El otro reto va a ser intentar superar el gran éxito que tuvo la temporada 4. Sus 140,7 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días en Netflix la convierten todavía hoy en la sexta temporada más vista de la historia de la plataforma. Teniendo en cuenta que el número de suscriptores ha crecido sustancialmente en todo este tiempo, lo suyo sería que lo consiga.

Ahora solamente nos queda esperar un poco más para ver qué sorpresas nos tiene reservadas 'Stranger Things'. Por mi parte tengo también mucha curiosidad en ver qué aporta la mítica Linda Hamilton a la serie, pero la auténtica clave es que todas las piezas encajen.

