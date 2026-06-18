En 8 días llega a Netflix la película que se estrenó en cines hace solo tres meses y se convirtió en el mayor fenómeno del año

El tiempo de exclusividad de las películas en cines cada vez es más reducido, algo que sin duda afecta al recorrido comercial de algunos títulos. Sin embargo, en otros casos resulta irrelevante, pues ya han arrasado con todo y hecho historia antes de dar su salto al streaming. El ejemplo más reciente de esto lo tenemos con 'Torrente Presidente', el mayor fenómeno del año en España que llega a Netflix el próximo 26 de junio de 2026.

Lanzada en cines el 13 de marzo de 2026 con una estrategia de lo más llamativa -Santiago Segura se negó a hacer pases de prensa antes de su estreno-, 'Torrente Presidente' ha logrado un éxito histórico que se ha traducido en una recaudación de más de 28 millones de euros. Eso la convierte en la película más taquillera de la saga y además se convierte en uno de los 20 largometrajes con mejores ingresos de todos los tiempos en España.

Un éxito apabullante que quiere repetir ahora en Netflix

Desde el primer momento quedó claro que 'Torrente Presidente' iba a dar el salto a Netflix una vez terminase su recorrido comercial. Eso sí, su legendario funcionamiento en taquilla hacía pensar en que su lanzamiento en streaming podría demorarse hasta finales de verano, pero el plan ha sido justo el contrario.

Recordemos que 'Torrente Presidente' recuperar al mítico personaje creado e interpretado por Segura, quien es reclutado para formar parte de NOX, un partido populista y con una ideología muy de derechas. En principio, Torrente debería haber sido poco más que una mascota para esa organización, pero acaba convirtiéndose en el líder de la misma haciendo gala de todas esas deleznables actitudes que siempre le han caracterizado.

Con un reparto que incluye otros rostros conocidos de la franquicia, como el ansiado regreso de Gabino Diego como Cuco, y multitud de nuevos fichajes para la ocasión, lo cierto es que 'Torrente Presidente' sigue siendo un vehículo personal para el lucimiento de Santiago Segura. Eso sí, en esta ocasión ha tirado a tope de la parodia directa de diferentes personalidades de la actualidad, algo que a mi juicio va a hacer que la película envejezca bastante mal.

Por mi parte, creo que 'Torrente, el brazo tonto de la ley' sigue siendo la mejor película de la franquicia, y también que 'Torrente 2: Misión en Marbella' se sitúa justo después, pero en tercer lugar probablemente sí estaría el título que ahora nos ocupa. Aunque eso lo consigue más por deméritos de la tercera y cuarta entregas, pues con la quinta sí que anda la cosa más pareja.

Ahora habrá que ver qué tal funciona 'Torrente Presidente' en Netflix. No me cabe duda de que en España también va a arrasar, pero tengo mucha curiosidad por ver qué tal le va en otros territorios. Que también conviene destacar que la película se pegó un tremendo batacazo en los cines de Argentina...

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