La excelente película de Kevin Spacey que está arrasando en Netflix 27 años después de su injusto fracaso en cines

Kevin Spacey llegó a ser uno de los actores más valorados del mundo durante mucho tiempo, pero su carrera cambió para siempre tras recibir múltiples acusaciones, entre ellas una de acosar a un chico que apenas tenía 14 años. Desde entonces no ha levantado cabeza -aunque sí que ha vuelto a trabajar-, pero lo que ahora nos interesa es que hay una excelente película que protagonizó hace 27 años que ahora está arrasando en Netflix: 'Negociador'.

Liderada también por Samuel L. Jackson, 'Negociador' cuenta la historia de Danny Roman, un negociador que se ve obligado a tomar rehenes para demostrar su inocencia de un crimen que no ha cometido. Su curiosa estrategia le lleva a exigir la presencia de su prestigioso colega Chris Sabian, mientras en paralelo traza un plan para salir de lo que parece una situación imposible.

Un thriller de primera

'Negociador' fue uno de los primeros largometrajes dirigidos por F. Gary Gray, quien años después también firmaría títulos como 'The Italian Job', 'Un ciudadano ejemplar' o 'Straight Outta Compton'. Por mi parte, creo que sigue siendo su mejor trabajo, ya que es un thriller comercial que funciona con mucha precisión, siendo un gran ejemplo de ese tipo de entretenimiento adulto que tampoco se estila últimamente en Hollywood.

Con un sólido guion en el que participa James DeMonaco, creador de la famosa saga de La Purga, 'Negociador' es una película en la que prima la tensión por encima de la acción. El que se acerque a verla buscando un thriller vertiginoso puede acabar un tanto decepcionado, pero estoy convencido de que los demás pasarán un buen rato con ella.

Por desgracia, 'Negociador' fue un injusto fracaso en su momento, ya que es cierto que recaudó 88 millones de dólares en cines, pero desde Slate aclaran que la película generó pérdidas por valor de 13,5 millones de dólares a Warner durante su paso por cines solamente en relación al gasto hecho en marketing y distribución, ya que es cierto que costó sólo 43 millones de dólares, pero el estudio se gastó otros 40 millones en marketing y otros 12 en distribución.

Eso sí, 'Negociador' vuelve a estar ahora de actualidad porque su llegada a Netflix en multitud de países se ha saldado con un gran éxito. Buena prueba de ello es que se coló en el último Top 10 semanal de Netflix, e incluso llegó al número 1 en países como Bahamas, Jamaica o Trinidad y Tobago. Por cierto, si os ha picado la curiosidad, también está disponible en España.

