Hoy en Netflix, la mejor película de la historia según Quentin Tarantino. Una obra maestra del cine de terror que cambió Hollywood para siempre

Es muy difícil llegar a un consenso real sobre cuál es la mejor película de la historia del cine, ya que es algo muy marcado por las preferencias personales. Por ejemplo, Quentin Tarantino no tuvo problemas en afirmar que para él ese honor pertenece a 'Tiburón', la obra maestra del cine de terror dirigida por Steven Spielberg que este año celebra el 50 aniversario de su estreno.

Es cierto que hace unas semanas ya tuvimos la oportunidad de (volver a) verla en cines, pero la cercanía de Halloween invita a apostar por las películas de terror durante esa noche. Ahí que cada cual aplique sus criterios, pero en Netflix podréis disfrutar con un título sencillamente insuperable que además cambió Hollywood para siempre.

Insuperable

Hemos visto infinidad de películas con tiburones desde la llegada de la que ahora nos ocupa, pero a la hora de la verdad no hay ni un solo largometraje que se haya acercado a la genialidad de 'Tiburón'. Y es que aquí incluso los contratiempos que hubo con Bruce, el tiburón mecánico utilizado por Spielberg, acabaron convirtiéndose en algo favorable para la película, ya que fomentó la presencia del suspense alrededor del mismo.

Por mi parte, no tengo claro que 'Tiburón' sea la mejor película de terror de la historia -si tuviera que elegir una, me quedaría con 'La Cosa'-, pero desde luego que merece estar en la conversación, sobre todo por lo bien hecha que está por Spielberg. El propio Tarantino lo resumía diciendo "no se puede hacer mejor que Tiburón. No hay 'mejor' que 'Tiburón'. Es la mejor película jamás hecha".

Y es que una cosa que sí tengo clara es que 'Tiburón' sigue siendo la mejor película de Spielberg, ya que aquí nos presenta una aventura inolvidable que maneja muy bien desde el drama creciente que el alcalde de Amity Island quiere ignorar a toda costa hasta la brutal amenaza que representa el escualo. Ahí se van plantando las semillas hasta que todo estalla en su extraordinario tramo final.

Al final es que todo encaja en 'Tiburón', pues la música de John Williams es la guinda a una película capaz de impresionar desde la masacre o con un personaje contando una tragedia que vivió años atrás. Todo ello llevó a que 'Tiburón' fuese un tremendo éxito de taquilla, convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos y en el pistoletazo de salida para que los blockbusters veraniegos se convirtieran en los reyes de Hollywood.

Si por lo que sea no tenéis suscripción a Netflix, 'Tiburón' también está disponible en streaming tanto en Disney+ como en Movistar Plus+

