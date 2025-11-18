Hoy en Netflix, la mejor película 'true crime' de los últimos 35 años. Una obra maestra que muchos han imitado pero nadie ha logrado superar

El true crime lleva varios años muy de moda, en especial por el auge de las docuseries explorando casos de lo más llamativos. Eso sí, el cine lleva muchísimo tiempo interesándose por ese tipo de historias y personalmente creo que hace 35 años se estrenó una película que todavía nadie ha superado en todo este tiempo. Me refiero a 'Uno de los nuestros', seguramente la obra cumbre de un director tan reputado como Martin Scorsese.

'Uno de los nuestros' parte de un libro de no ficción de Nicholas Pileggi que cuenta la historia de Henry Hill, una persona que desde muy joven supo que quería convertirse en mafioso, pero llegó un punto en su carrera en la que no le quedó otra que convertirse en un informante para evitar acabar entre rejas o directamente asesinado por sus antiguos aliados.

Una maravilla del cine criminal

Ya habíamos visto muchas películas de mafiosos cuando 'Uno de los nuestros' llegó a los cines en 1990, pero su impacto fue inmediato, logrando seis nominaciones a los Óscar -finalmente sólo se llevó el de mejor actor de reparto para un escalofriante Joe Pesci- y siendo rápidamente reconocida como una de las mejores películas de todos los tiempos.

Es cierto que quizá luzca menos visualmente que 'Casino' -donde el hecho de ambientarse en Las Vegas poco menos que obligaba a ser más vibrante en ese punto, sobre todo en su arranque-, la película hermana de 'Uno de los nuestros' que se estrenó apenas 5 años después, pero 'Uno de los nuestros' busca un enfoque más realista para adentrarse en las entrañas de la organización mafiosa que muestra a través de la mirada de un estupendo Ray Liotta.

Aquí todo fluye, desde un inicio más relajado e idóneo para que cualquier tipo de espectador se sumerja en ella hasta un tramo central mucho más violento en el que se establecen muy bien las normas de ese mundo criminal, pero también lo aleatorio que puede ser el momento en el que alguien decida que ha llegado tu hora.

Todo eso aliñado con un fuerte componente de la importancia de la familia, desde la de sangre -buen detalle la presencia de la madre del propio Scorsese- hasta la que supone aquella que tú mismo eliges. Pero siempre con el miedo a una posible explosión de violencia, como ese momento en el que el personaje de Pesci parece que va a destrozar al de Liotta por pensar que está mofándose de él -¡y qué irritante la risa de Liotta!-.

Además, Scorsese demuestra su maestría tras las cámaras, utilizando de forma brillante el plano secuencia como elemento vertebrador, pero sin que la película se convierta nunca en esclava de ellos. A eso le sumamos una banda sonora perfecta que añade nuevos matices a lo que cuenta y un sentido del ritmo envidiable, algo que ayuda a dar mucha mayor unidad a lo que en otra situación podrían haber sido una mera sucesión de hechos y anécdotas.

Es cierto que hay algunos detalles que se exageran con respecto a la historia real de Hill -y que hay momentos en los que los actores ni de lejos aparentan la edad que se nos dice que tienen entonces sus personajes-, pero en general predomina un enfoque realista pero alejada de cualquier tipo de adoctrinamiento. La idea aquí es supeditarlo todo al punto de vista de un personaje despreciable pero con encanto, viendo tanto su ascensión como su caída en desgracia.

Tenéis disponible 'Uno de los nuestros' para ver en streaming en Netflix, pero si no disponéis de esa plataforma, también la encontraréis tanto en Prime Video como en Movistar Plus+ y Filmin.

