Nada de 'House of Cards', 'Arrested Development' o 'Peaky Blinders' en Netflix: hay más de 250 series y películas que no se pueden ver con el plan con anuncios

Esta semana —el 1 de noviembre en Canadá y México, el 3 en Estados Unidos y parte de Europa, entre otros— ha comenzado a desplegarse por países el plan de suscripción por anuncios de Netflix y, como ya avisaron en su momento, se ha confirmado que parte del catálogo de la plataforma no está disponible en esta modalidad.

Entre las series y películas que no se pueden ver están algunos de los títulos originales más emblemáticos de la compañía como 'House of Cards', o rescatadas como 'Arrested Development'. Pero tampoco algunas licenciadas "exclusivas" como 'Peaky Blinders', 'The Sinner', 'The Good Place' o 'The Last Kingdom'.

Según se calcula, hay más de 250 títulos entres series, películas y documentales, que no se pueden ver en Netflix si tienes un plan con anuncios. Eso sí, hablamos de momento en Estados Unidos ya que en España esta opción aterrizará la semana que viene (el 10 de noviembre) y tendríamos que ver exactamente qué deja de estar disponible en nuestro país.

Temas de contratos

Ya hace un tiempo avisaron que debido a temas de contratos y licencias no todo lo que se puede ver en la suscripción normal de Netflix podría verse en un plan con anuncios. De hecho, hablaban de entre un 5 % - 10 % del catálogo que, si bien es una cantidad relativamente baja, parece afectar a títulos muy interesantes.

Estas series y películas aparecerán en las secciones de Netflix habituales de forma normal (top 10, en categorías, página principal, etc) pero tendrán un icono de candado, indicando que necesitas pasar a un plan sin anuncios para poder disfrutarlo.

Recordemos que el plan básico con anuncios de Netflix cuesta 5.49 euros al mes y ofrece una calidad de 720p, con un solo dispositivo simultáneo y, además, la imposibilidad de descargar el contenido.