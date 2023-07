Netflix canceló injustamente una de sus mejores series de la forma más dolorosa posible: estaba ya renovada y la siguiente temporada iba a ser la última

Es inevitable que muchas series se cancelen antes de llegar a su final natural. Si no tienen el éxito esperado, la cadena o plataforma en la que se emitan no querrán seguir adelante con ellas. Sin embargo, es mucho más raro que fueran renovadas para luego ser canceladas. Y aún más si esa siguiente temporada estaba ya anunciada con la última de la serie. Pues todo eso es lo que sucedió con una de las mejores series de Netflix.

Una puñalada mortal

Muchos seguro que habéis acertado ya que me estoy refiriendo a 'Glow', la serie creada por Liz Flahive y Carly Mensch a partir de la historia real de la Gorgeous Ladies of Wrestling, una promoción de lucha libre femenina que gozó de cierta fama a finales de los años 80. Netflix la estrenó en 2017 y rápidamente se convirtió en una de sus series más aplaudidas por el público y también contó con el apoyo del público.

La segunda temporada llegó en 2018 y la tercera entrega se estrenó ya en 2019. Apenas unas semanas después de que se estrenase esta última, Netflix anunció su renovación por una temporada 4 que iba a servir para poner punto y final a esta serie protagonizada por Betty Gilpin y Alison Brie. Todo iba sobre ruedas hasta que la pandemia de coronavirus empezó a complicarlo todo.

Como era de esperar, 'Glow' fue una de las muchísimas producciones que se vieron afectadas por el parón del mundo audiovisual provocado por el coronavirus. A priori, un mero aplazamiento hasta que todo pudiera ponerse en marcha de nuevo, pero Netflix dio una puñalada mortal a sus fans cuando en octubre de 2020 dieron marcha atrás y cancelaron la serie.

La explicación que dieron entonces es que las medidas de seguridad adicionales para evitar que surgiese un brote de coronavirus en el rodaje iban a encarecer la serie de forma sustancial. Además, desde Netflix también argumentaron que tanto retraso iba a llevar a que la temporada 4 de 'Glow' no pudiera estrenarse como pronto hasta 2022 y que eso iba a provocar serias dificultades a la hora de promocionarla.

De esa forma, los seguidores de 'Glow' nos quedamos sin un final a la altura para una serie imprescindible, ya que ninguna otra cadena o plataforma intentó salvarla. Además, tampoco se aprovechó la posibilidad de acabar la historia en forma de película, algo que pidió Marc Maron, o cómic, un medio que ya se había utilizado para lanzar dos series de cuatro números cada. Eso sí, la última acabó de publicarse antes de que Netflix se cargase la serie...

