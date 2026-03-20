Netflix desmiente las declaraciones de Matt Damon sobre sus películas: "Es muy ofensivo para los creadores y cineastas"

Hace unas semanas se hicieron muy populares unas declaraciones de Matt Damon afirmando que Netflix que en sus películas se repiten las cosas tres o cuatro veces "porque la gente está mirando el móvil mientras ve la película". Tanto se habló de ello que hasta Conan O'Brien hizo una broma al respecto en los últimos Óscar, pero ahora desde la propia plataforma han salido al paso para desmentirlo.

"Estamos centrados en hacer grandes películas"

Ha sido una conferencia de prensa en Los Angeles a la que asistió Variety donde Dan Lin, actual jefe de la división de cine de Netflix, y Bela Bajaria, directora de contenidos, han querido dejar claro que ese principio que señalaba Damon no existe. En concreto, Lin apunta lo siguiente:

Todos nos reímos al ver ese segmento en los Óscar, pero no existe tal principio. Es decir, si ven nuestras películas o series de televisión, verán que no repetimos la misma trama. Así que no sé de dónde salió ese comentario. Desde luego, estamos centrados en hacer grandes películas.

Por su parte, Bajaria fue un paso más allá en su explicación al señalar que "Creo que es muy ofensivo para los creadores y cineastas pensar que, en primer lugar, les daríamos una mala nota como esa y simplemente la aceptarían". Ahora la cuestión está en si nos lo creemos o no, porque el problema con las declaraciones de Damon es que tenían demasiado sentido en relación a nuestra experiencia con la plataforma...

Eso sí, Jinny Howe, responsable de la sección de series de la plataforma, se muestra rotundo al señalar que Bajaria quiere justo lo contrario y que actúa un poco a modo de "policía de la exposición", ya que está "muy en contra de dar demasiadas explicaciones" porque "sabe cuánta atención prestan los fans".

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