Netflix se ha hecho con 'Barrio Sésamo', pero el programa infantil debería haberse cuidado y respetado sin importar quién esté en el gobierno

El 10 de noviembre de 1969, en NET, una cadena subsidiaria de PBS (el canal público estadounidense), se estrenaba un programa que, aún sin saberlo, estaba destinado a hacer historia: 'Barrio Sésamo'. Sus creadores llevaban tres años preparándolo, con la intención de que la televisión para niños, por aquel entonces repleta de dibujos animados de baja calidad y constantes patrocinios de marcas no siempre aptas para su público, fuera realmente educativa al mismo tiempo que entretenida. 56 años y 4731 episodios después, seguimos hablando de 'Barrio Sésamo' como el programa más importante de la televisión norteamericana. Se puede decir que dieron en el clavo.

Hay que acabar con Espinete

Desde 1969 hasta 2025, nadie dudaba de que, incluso en una época como la actual, donde tenemos decenas de programas educativos e infantiles de todo tipo, 'Barrio Sésamo' tenía que seguir existiendo. Porque es mucho más que un programa de sketches o una serie infantil: se trata de un icono internacional, de la quintaesencia de la televisión para niños, de uno de los formatos más libres e imaginativos de la historia del medio, capaz de divertir a niños y mayores con obras de arte audiovisuales capaces de plantar cara a lo desconocido. En tiempos de enfados, orgullo de la ignorancia y extremismos, aprender la diferencia entre "aquí" y "allí" con Coco es prácticamente punk.

No deja de ser sorprendente que 'Barrio Sésamo' haya pasado a lo largo de decenas de gobiernos de todo tipo de pelaje y que todos siguieran confiando en el programa como una de las bases del bienestar de los niños americanos, pero Donald Trump y los suyos hayan decidido cortarles los fondos como parte de un programa para quitar la financiación a PBS. Al margen de tus ideas políticas, cortar el dinero a Elmo, Triqui, Epi y Blas después de cinco décadas y media es de puro villano de opereta, de malvado que no quiere que los niños aprendan qué son el círculo y el número 5.

Confieso que, durante su etapa en HBO Max, y ya peinando canas, volví a ver 'Barrio Sésamo' de vez en cuando, y me sorprendí ante lo fluido, blanco y genuinamente divertido que sigue siendo. A lo largo de los años, el programa ha perfeccionado sus sketches y modelado a sus personajes, y es tan endiabladamente gracioso como refrescante e innovador, tan descarado como sutil. Durante décadas se ha intentado imitar su modelo de aprendizaje mediante el entretenimiento, y ha quedado demostrado que la línea entre 'Barrio Sésamo' y tratar a los niños como si fueran tontos es muy, muy fina. Y en el programa son maestros de pasar por encima sin caerse.

A un erizo como yo, le gusta tomar el sol

Finalmente, ha sido Netflix la que ha asegurado que seguiremos teniendo 'Barrio Sésamo' unos cuantos años más. Y lo raro es que el resto de servicios de streaming no estuvieran peleándose por los derechos, como el perfecto lavado de cara que -en el fondo- es: ¿Cómo vas a odiar a la empresa que ha salvado a Super Coco y preservado así el legado de varias generaciones? Aunque la época en que los niños estuvieran obsesionados con sus personajes -y con las marionetas en general- pasó hace tiempo, sigue haciendo falta la alternativa ante productos como 'Cocomelon' o los infames bucles hechos por IA en YouTube.

Cierto es: ahora, a diferencia de los años 60, ahora tenemos una televisión para niños original, divertida, educativa e innovadora. Los chavales y chavalas pueden ver 'Bluey', 'Pocoyó', 'La casa de Mickey Mouse', 'Puffin Rock' y decenas de programas en redes sociales creados por profesionales y dedicados a los más pequeños. Pero no nos engañemos: todos ellos son hijos y deudores de 'Barrio Sésamo', el Monstruo de las Galletas, la Gallina Caponata y la rana Gustavo. Ellos, con Jim Henson de la mano, pusieron las piedras fundacionales de un imperio que, como sociedad, no podemos dejar que caiga. Porque este programa representa todo lo que debería ser la televisión. Todo lo que no podemos permitirnos que no sea.

Tristemente, vivimos en un mundo en el que todo es político, incluso 'Barrio Sésamo'. Su supervivencia debería estar asegurada, y bajo ningún concepto tendría que ser sinónimo de plantar cara a un presidente (que, por cierto, tuvo su propio muppet llamado Donald Grump) que ve enemigos en todas partes, incluso en muñecos de felpa que enseñan a contar hasta diez. Netflix no solo se ha apuntado un gigantesco tanto, sino que ha subrayado con esta compra su posición ante la presión del presidente y ha demostrado no solo que el streaming puede y debe convivir con la televisión lineal, sino que, además de cancelar series a mansalva, aún puede ser la salvadora de esos proyectos que nunca deberían caer en el olvido. Porque, en el fondo, todos hemos vivido en un momento u otro en Barrio Sésamo. Y deberíamos querer que todos lo siguieran haciendo.

