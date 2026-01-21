En Netflix también quieren que estés enganchado al móvil y creen tener la forma perfecta para conseguirlo: vídeos verticales

Hace unos días comentábamos cómo Disney+ quería tomar la delantera en la posible nueva obsesión del streaming de los vídeos verticales. La batalla de estas plataformas por nuestro tiempo frente al televisor ha pasado a ser una batalla en general por nuestro tiempo, con aplicaciones como TikTok o Youtube comiéndoles gran parte de la tostada.

A Netflix no le vale con ser el streamer con más suscriptores del panorama con mucha diferencia. El año pasado empezaron a hacer pruebas también con el formato vertical y este año comienza con Greg Peters, co-CEO de la compañía, reforzando ese compromiso con ideas para una interfaz totalmente renovada para móvil que "sirva mejor a la expansión de nuestro negocio en la próxima década".

Parte de esa visión ya queda patente en la plataforma. Si abres ahora mismo la aplicación móvil, te invita a acceder a un nuevo menú de desplazamiento vertical. Una vez dentro puedes ir haciendo scroll entre clips pertenecientes a escenas de series o películas que pueden interesarte acorde al algoritmo de tu perfil. Desde el menú puedes añadirlos directamente a la lista o acceder a ello para empezar a verlo. La experiencia es desde luego limitada, pero está conseguida y es una manera de captar tu interés por parte del catálogo.

Estas escenitas son solo el principio, según Peters, y afirma que "Puedes imaginar que traeremos más clips basados en nuevo tipos de contenidos, como vídeo podcasts, que Ted Sarandos anunció que añadiríamos al servicio". La era de Netflix como una plataforma en la que solo ver cine o series se acabó hace tiempo. Las apps móvil empezaron a introducir videojuegos en 2021, y la nueva apuesta por los video podcasts quedó clara a finales de 2025, después de que Bloomberg anticipara un trato entre el streamer y iHeartMedia.

La obsesión por estar en todas las pantallas posibles todo el tiempo está llevando a una inversión de roles curiosa por parte de los gigantes del entretenimiento. Mientras Netflix o Disney+ apuestan por ganar protagonismo en tu móvil, Youtube, que se mantiene como la plataforma rey en el mundo del video bajo demanda, anunció sus pretensiones de ganar terreno en el salón.

