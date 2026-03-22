La nueva película número 1 de Netflix en 82 países. El thriller con una puntuación casi perfecta que muchos esperaban desde hace 4 años

La espera de casi 4 años que muchos habían tenido que padecer llegó a su fin este pasado viernes 20 de marzo de 2026 con el estreno de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'. Eso sí, millones de espectadores estaban deseando ver el regreso de Cillian Murphy como Tommy Shelby, pues la película ya ha alcanzado el número 1 de Netflix en 82 países.

El último regreso de Tommy Shelby

Situada en plena II Guerra Mundial, 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' nos muestra a un Tommy Shelby alejado de los grandes focos y centrado en escribir un libro. Sin embargo, la actitud de su hijo Duke al frente de la banda le obligará a volver a la acción con el objetivo de evitar una catástrofe que podría cambiar el futuro del mundo.

Escrita por Steven Knight, también creador de la serie original emitida entre 2013 y 2022, 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' se perfila como un paso intermedio necesario para la franquicia, pues ya está confirmado que pronto se rodará una nueva serie de 'Peaky Blinders'.

Y todo final de una era requiere hacer algo especial, lo que en esta ocasión se ha traducido tanto en un largometraje como en varios fichajes de lujo para su reparto. Por ahí encontramos a Barry Keoghan, Rebecca Ferguson o Tim Roth acompañando a un Murphy estelar que ha querido recuperar una vez más a su personaje más mítico.

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' ha contado con un apoyo casi unánime de la crítica que se traduce en un 91% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, apenas dos puntos porcentuales menos que los que tiene la serie. Por mi parte, creo que está claramente por debajo, pues da la sensación de que han querido comprimir la historia de una temporada en una película y eso hace que el resultado final sea menos estimulante.

Todo apunta a que será una de las películas más vistas de Netflix en este 2026, pero para empezar a tener datos concretos habrá que esperar a la noche del martes, el día en el que la plataforma da a conocer los datos de visualizaciones de la semana anterior.

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