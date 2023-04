"Es que Cleopatra no es negra". Este documental de Netflix y Jada Pinkett-Smith aún no se ha estrenado y ya ha puesto en pie de guerra a egipcios y egiptólogos

El 10 de mayo Netflix estrenará 'La reina Cleopatra', docudrama de la serie "Reinas de África", producido y narrado por Jada Pinkett-Smith y que contará la historia de la famosa reina de la dinastía ptolomea de Egipto. Un documental que ya viene cargada por polémica por su representación de Cleopatra como una mujer negra.

De esta manera, la Cleopatra de este docudrama estará interpretada por Adele James ('Casualty'), una actriz "bi racial" elegida como un guiño a la conversación de siglos sobre la raza de la más célebre faraona egipcia. Algo que no ha sentado bien ni a egipcios ni a egiptólogos.

«Es que Cleopatra no es negra», declara Zahi Hawass, célebre egiptólogo que fuera (durante un par de meses) ministro de Antigüedades del país norafricano. Hawass se unía así al debate despertado en los últimos días entre sus compatriotas. De hecho, algunos han llegado al punto de demandar a Netflix por lo que consideran "un crimen".

La identidad egipcia

Las quejas aseguran que se está falsificando la historia de Egipto y "ennegreciéndola" para "borrar la identidad egipcia". En este sentido, Hawass se remite al hecho de que, si bien no se conoce a la madre, Cleopatra pertenecía a una dinastía helena: «Jada, esposa de Will Smith, parece desconocer por completo la historia de Egipto porque Cleopatra no era negra sino de origen macedonio»:

«Si observas las estatuas de Cleopatra o las monedas que llevan su rostro e incluso su escena en el templo de Dendera en el sur, ninguna contiene rasgos africanos. No sé realmente por qué están intentando hacer esto. Creo que, haciendo esto, los afroamericanos y los hispanos tratan de demostrar que el origen de la civilización del antiguo Egipto era africano y eso no es cierto»

La polémica, desgraciada y desagradablemente, ha salpicado a la propia Adele James, que se ha visto en el centro del odio con mensajes desagradables hacia ella. La actriz es contundente: «Si no te gusta el reparto, no veas la serie.»

Por otro lado, desde Netflix justificaron esta representación a través de Sally Ann Ashton, experta entrevistada en la serie:

«Dado que Cleopatra se representa a sí mimas como egipcia, parece extraño insistir en describirla como completamente europea. Cleopatra gobernó en Egipto mucho tiempo antes de los asentamientos árabes en el norte de África. Si el lado maternal de su familia eran mujeres indígenas, estás habrían sido africanas y esto debe ser reflejado en las representaciones contemporáneas de Cleopatra.»

Una tesis con la que Hawass no está para nada de acuerdo:

«Está completamente equivocada. No deja de ser un mito decir que los antiguos egipcios eran negros. No estoy en contra de los negros. Muchos de mis amigos lo son pero estoy tratando de decir la verdad como egiptólogo que soy. Y Cleopatra no era negra».

En Espinof | Qué ver en Caixaforum+: 3 espléndidos documentales de la última década que puedes ver gratis en streaming