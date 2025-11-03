Soy aries y no vería la mayoría de lo que me recomienda Netflix según mi signo de zodiaco ni con un palo

La estampa resulta familiar. Abro Netflix sin saber muy bien qué ver. Voy navegando por la plataforma buscando algún género en concreto pero de repente me encuentro con una opción de recomendaciones según tu signo de zodiaco. Si bien no creo en horóscopos, decidí echar un vistazo para ver qué series y películas recomienda a un aries como yo. Y una vez miradas todas las recomendaciones, me he quedado algo estupefacto.

Al principio, mira, pues normal. Bajo la premisa de que a los aries nos "tira el caos y la competición", en primera plana están tanto 'El juego del calamar' como 'Kaos' y 'Gambito de Dama'. Aquí sin queja: son buenas series y de un modo cumplen con la premisa (bueno, la de Anna Taylor-Joy no es demasiado caótica). El problema viene cuando empiezas a darle a la ruleta, con decenas de recomendaciones que me dicen poco o nada.

Ojalá ser géminis

Claro. Aquí hay que pensar que esta selección, que empezó a desplegar Netflix hace ya dos meses (a finales de agosto). No es personalizada según tus gustos ni depende de algoritmo alguno. Según anunció en su momento la plataforma, hay expertos "curando" el contenido para cada signo del zodiaco. Esto hace que estén tirando por la temática que han asociado a cada signo.

Esta poca personalización más allá de lo del signo del zodiaco hace que de la sensación de que han metido cosas al tuntún (siempre dentro de, en mi caso, realities y competiciones) esperando que alguna serie, película o reality dé en el clavo. Porque ya me diréis si 'Love is Blind' (que aparece junto a 6 de sus ediciones internacionales en el mismo listado) y 'Sunset. La milla de oro' tienen el mismo público objetivo que 'Habilidad física 100' o 'Barbecue Showdown'.

Ojo, no tengo problema en ver realities, algunos me entran como si fuera agua. Pero en mi caso la selección yerra bastante el tiro. Tanto que por un momento he deseado ser géminis (les pierde el cotilleo), a quienes recomiendan algunas de mis comedias favoritas como 'The Office', 'Derry Girls' o 'Shameless' o mismamente escorpio (a los que les va el misterio) con 'Miércoles', 'House', 'Sherlock', 'Los diarios de la boticaria', etc.

Desde hace ya un tiempo, las plataformas de streaming están apostando más por ofrecer "colecciones" de recomendaciones "humanizadas", que sirvan de complemento a lo que ya de por sí el algoritmo te recomienda (en columnas tipo "basado en lo que te gusta", "porque has visto tal", etc.)... e ideas como esta forman parte de la estrategia de Netflix para mantener el engagement del consumidor. La pena es que como den con alguien a quien el zodiaco ni le va ni le viene, poca cosa pueden hacer.

