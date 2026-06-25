Últimos días para ver en Netflix una de las mejores películas de Gerard Butler que recuerda a la mayor obra maestra del cine de acción

Gerard Butler es uno de los grandes nombres del cine de acción de los últimos 20 años. El actor ha aparecido en multitud de thrillers desde que su carrera cambiase para siempre gracias al éxito de '300', pero hay uno que brilla con luz propia por encima del resto. Me refiero a 'Objetivo: La Casa Blanca' ('Olympus Has Fallen'), el cual va a desaparecer de Netflix en cuestión de días.

La premisa de 'Objetivo: La Casa Blanca' es tan sencilla como eficaz: un comando terrorista ataca la Casa Blanca y logra hacerse como rehén con el presidente de los Estados Unidos. Eso obligará a Mike Banning, agente del Servicio Secreto que había decidido dejar su puesto, a pasar a la acción para solucionar el embrollo.

Un pasatiempo de lo más entretenido

Estrenada en 2013, 'Objetivo: La Casa Blanca' tuvo que hacer frente a un hándicap que podría haber sido su fin: competir con 'Asalto al poder' ('White House Down'), una película prácticamente gemela liderada por Channing Tatum y Jamie Foxx que duplicaba en presupuesto a este thriller dirigido por Antoine Fuqua.

Sin embargo, 'Objetivo: La Casa Blanca' se lanzó antes en cines, por lo que los 170 millones que recaudó frente a un coste de 70 fue suficiente para que apenas tres años después llegase su primera secuela. Por su parte, 'Asalto al poder' tuvo una mayor recaudación mundial -205 millones-, pero su elevado coste de 150 millones la condenó a ser un fracaso comercial y que muchos ya se hayan olvidado de ella.

Eso sí, es evidente que el principal referente de 'Objetivo: La Casa Blanca' es 'Jungla de Cristal' ('Die Hard'), pero no pasa nada por reconocer que se queda lejos de la obra maestra de John McTiernan con Bruce Willis. Eso no impide que este vehículo para el lucimiento personal de Butler sea un thriller de acción tan vibrante como entretenido que sirve como gran carta de presentación para el personaje de Mike Banning.

Sí que hace gala de un inevitable puntito patriótico que puede echar para atrás para algunos espectadores, pero tampoco es algo que realmente contamine una película que en todo momento tiene claro que su función principal es hacer pasar un rato entretenido al espectador. Ahí la solvencia de Fuqua tras las cámaras también ayuda, pero ninguna de las dos secuelas estrenadas posteriormente logró alcanzar el nivel de 'Objetivo: La Casa Blanca'.

Si queréis aprovechar que todavía está en Netflix para verla, el último día de 'Objetivo: La Casa Blanca' en la plataforma será el 29 de junio de 2026. Curiosamente, ese día también desaparecerá 'Objetivo: Londres' ('London Has Fallen'), por lo que podéis aprovechar para haceros una sesión doble de Butler como Mike Banning este fin de semana.

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