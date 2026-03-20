Últimos días para ver en Netflix una saga épica que cambió el cine para siempre. Una cita ineludible para redescubrir un absoluto clásico

Hablar de la saga de 'El Padrino' es hacerlo de uno de los grandes pilares del cine moderno. Lo que construyó Francis Ford Coppola a partir de la novela de Mario Puzo no solo redefinió el cine de mafias, sino que elevó el género a una dimensión casi operística, donde la familia, el poder y la corrupción se entrelazan con una profundidad que se había visto pocas veces antes.

Desde el ascenso de Michael Corleone hasta la figura imponente de Vito Corleone, la trilogía traza un retrato implacable de cómo el sueño americano se deforma por la ambición.

Cambió el cine para siempre

La primera entrega, 'El Padrino', es pura perfección narrativa: un equilibrio casi milagroso entre la épica y los pequeños detalles. Con interpretaciones legendarias como las de Marlon Brando y Al Pacino, la película convirtió una historia de crimen en una tragedia familiar universal.

Después llegó 'El Padrino: Parte II', con la que Coppola logró algo aún más difícil: ampliar el universo sin perder intensidad. Trazó una estructura paralela entre el pasado de Vito y el presente de Michael, añadiendo capas de significado y convirtiendo la secuela en una de las pocas que rivaliza -e incluso supera- a la original.

Y, por último, la tercera parte, 'El Padrino: Parte III', que siempre ha sido la más discutida, pero que también ofrece un cierre amargo y coherente con el destino de Michael Corleone, dejando claro que el poder tiene un precio y que rara vez se paga en vida.

Volver hoy a la saga es redescubrir una saga que transpira cine en cada plano y que se toma su tiempo para conquistarnos en cada visionado. Por eso, ahora que la quitan de Netflix el 24 de marzo, surge una nueva excusa para volver a verla. Aunque mientras tanto seguirá estando disponible en Movistar Plus+ y SkyShowtime.

En Espinof | Desde hace 18 años, esta adaptación de Stephen King es la mejor película de la historia en IMDb. La culpa es de los fans de 'El Padrino' y 'El Caballero Oscuro'

En Espinof | El escritor de 'El padrino' sufrió el síndrome del impostor y compró un manual de guiones. No le sirvió absolutamente de nada