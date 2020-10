Pluto TV ya tiene fecha de lanzamiento en España para sus 40 canales gratis: así funcionará esta nueva plataforma

De hype a bajona, así puedo describir lo que he sentido cuando he sabido los planes de Pluto TV para su puesta de largo. La plataforma gratuita de ViacomCBS aterrizará en España el próximo lunes 26 de octubre y ya nos han adelantado algunos de sus contenidos y cómo funcionará su modelo de vídeo bajo demanda con anuncios según lo ha presentado hoy.

Sin necesidad de registro, a través de la web oficial y dispositivos compatibles (Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, móviles Android e iOS) a partir del lunes disfrutaremos gratis de cuarenta canales creados exclusivamente para la plataforma y nutrido de contenido propietario de ViacomCBS y distribuidoras con las que hayan alcanzado un acuerdo.

Reivindicando la televisión lineal

En una época de streaming, la principal distinción de Pluto TV es que más allá de su catálogo de películas, series y documentales bajo demanda, su gran apuesta es por la vuelta hacia la televisión lineal. Que volvamos a poner la tele para ver qué echan en tal o cual canal, para entendernos.

Esto implica que tendrán una parrilla "tradicional" en sus canales temáticos con su programación "directa". Eso sí, también estará la opción de empezar el programa desde el principio si lo hemos pillado ya comenzado.

Los canales son exclusivos de Pluto. Esto quiere decir que no encontraremos los canales propios de ViacomCBS en España como, por ejemplo, MTV o Nickelodeon. Pero sí canales derivados como MTV Originals en el que podremos ver programas clásicos de la marca como 'Jackass'.

Además, en la lista se ofrecerán canales temáticos dedicados exclusivamente a series en concreto 24 horas al día como es el caso de 'Ana y los siete', 'Curro Jiménez' y 'Las reglas del juego' y de programas como 'Catfish', 'Vaya Semanita' y 'Central de cómicos'.

A esto se le une IGN, Action Sports, Pet Collective, Pluto TV Cocina, Comedia Made in Spain entre otros. La idea es aumentar paulatinamente hasta los cien entre canales de cine, series, comedias, dramas, infantiles, entretenimiento y realities.

Un catálogo de series y películas saldadas

Como podréis imaginar, el catálogo no es para tirar cohetes más que nada porque no hay ninguna novedad entre lo que llegará. Algo lógico por la propia naturaleza de Pluto TV. Aún así tenemos oportunidad de revisionar algunas grandes series algo olvidadas ya como 'Freaks & Geeks', 'Andrómeda' y 'La chica invisible'.

Entre los títulos que llegarán se destacan 'Los asesinatos de Midsomer', 'Taken', 'Arcángel', 'The Hour'. Los más pequeños de la casa podrán ver 'Go, Diego, Go', '¡Pistas de Blue y tú!', 'Las tres mellizas', 'Harvey Beaks', 'Sanjay y Craig' y para los algo ya mayores 'Big Time Rush'.

En cuanto al cine, poca chicha parece haber pro destacan algunos títulos interesantes como: '[REC]', 'Algo pasa en Hollywood', 'Los mercenarios', 'Dreamgirls', Mientras duermes y 'Alfie'

Con publicidad y solo en español

Aquí vienen las mayores pegas, por lo menos hoy en día. Todo el contenido se emitirá en versión doblada al español. Sin posibilidad, de momento ya que están mirando de incorporar la opción en el futuro, para verlo en versión original. Lo cual en 2020 resulta prehistórico, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante una plataforma que se distribuye en Internet.

Por otro lado tenemos el tema de la publicidad. En Pluto TV quieren ir a por el máximo legal permitido y tendremos doce minutos de publicidad por hora, lo que implica que a veces nos encontremos con bloques publicitarios de entre seis y ocho minutos.

Si bien es el pago por disfrutarlo gratis, no dejo de pensar de si un publico habituado a Internet —y la posibilidad de saltarse los anuncios a golpe de clic— tendrá la paciencia que requieren más de veinte segundos de anuncios. Evidentemente si la intención es que parezca que estamos ante una televisión lineal pero online, con decisiones como esta lo consiguen.