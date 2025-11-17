El cara a cara entre Denzel Washington y Russell Crowe que pudo adelantarse a ‘Matrix’. Hoy en TV, una fascinante película de ciencia ficción y acción policial

Antes de que ‘Matrix’ pusiera patas arriba tanto nuestras mentes como el blockbuster americano, los noventa crearon un caldo de cultivo para favorecer el impacto de semejante monumento. En dicha década se tomaron muchos riesgos con el género cyberpunk, quizás intentando monetizar el facto de culto que el género forjó en los ochenta, dando paso a cosas peculiares como ‘Virtuosity’.

El peligroso virtuosismo de la IA

En cierto modo un preludio del mundo Matrix y la interacción entre la realidad y el universo virtual, con Denzel Washington y Russell Crowe haciendo un cara a cara potente que junta el thriller policial con la ciencia ficción. Brett Leonard dirige este curioso artefacto que se puede ver hoy en televisión a través de Veo7 a partir de las 22 horas de la noche.

Parker Barnes era un policía de Los Ángeles hasta que fue condenado por matar a un peligroso terrorista que había asesinado a su esposa y su hija. Tras años en prisión, es liberado para ayudar al departamento a enfrentarse a su antigua némesis. Una Inteligencia Artifical ha compilado la personalidad de cientos de asesinos en serie, incluyendo el terrorista que acabó con la vida de Barnes, y ha conseguido pasar del mundo virtual a la realidad, siendo el antiguo agente el único hombre capaz de entenderlo y capturarlo.

No es sólo la tradición del cyberpunk cinematográfico y el gibsoniano lo que nutre la acción de ‘Virtuosity’. Al igual que ‘Se7en’ ese mismo año, la película se nutre de otro fenómeno más exitoso de thrillers con asesinos en serie e improbables aliados de la justicia salidos al calor de ‘El silencio de los corderos’.

Leonard, eso sí, ya venía curtido del género del horror tecnológico con películas como ‘El cortador de césped’, siendo ‘Virtuosity’ un encargo que debería sacar con facilidad. Hay una innegable factura visual que, si bien tiene efectos muy de su época, tienen una estupenda concepción derivada de su fabulosa experiencia en el videoclip.

Esta potencia audiovisual propulsa un guión bastante destartalado e incluso irregular, que abraza tanto lo estrambótico que rara vez asienta las interesantes ideas con las que juega. Logra ser entretenidísima de ver, porque con Washington y Crowe rara vez se consigue una película aburrida. Y si los tienes juntos, te espera un viaje en carrusel.

