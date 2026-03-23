Esta noche en TV, la mejor película de una estrella de acción con muchos altibajos pero presencia inolvidable

Uno de los grandes nutrientes del cine para padres clásico eran los remedos elementales pero efectivos de aquellas películas potentes que funcionaban a lo grande. En los noventa la ‘Jungla de cristal’ fue tan exitosa que básicamente se volvió la plantilla de muchas películas posteriores que tenían que testar nuevas estrellas de acción. Cuando salía bien, salían otro tipo de clásicos como ‘Alerta máxima’.

Cocinando hostias en alta mar

No es que esté en la categoría de obra maestra que si puede estar La Jungla, pero es una de esas películas de acción de los noventa que nunca falla. Sin duda, la mejor que ha protagonizado Steven Seagal, dándonos un espectáculo trepidante y con Aikido que se puede ver hoy en televisión a través de Be Mad a partir de las 20:44 (también se puede encontrar en streaming a través de Disney+).

En el USS Missouri se preparan para la gran celebración del cumpleaños del capitán. Al menos, eso era lo planificado, que se rompe cuando son atracados por un inesperado grupo terrorista que se ha logrado infiltrar. Todos los tripulantes están apresados por estos asaltantes, y la gran esperanza está en el cocinero del barco, un ex-marine con habilidades de lo más mortales.

Seagal no era la estrella más dinámica ni con más rango del cine de acción. De hecho, se podría decir que podía hacer una cosa, y en ocasiones había que esperar muy fuerte que la hiciera bien. Su presencia, tan característica como inolvidable, pone otro ritmo a unas escenas de acción muy físicas y con el adecuado grado de disparate.

La clave es que emplea a Seagal en la medida justa (41 minutos, que es menos de la mitad del metraje) y pone un montón de cosas alrededor que salpimientan de maravilla, como ese Tommy Lee Jones excéntrico como villano impregnado de la energía de Keith Richards. Este antagonista pone la última dosis de energía a este vehículo marítimo.

Jones entiende en buena parte, como el director Andrew Davis, lo absurdo que hay en el ADN de la película y están dispuestos a entregarlo. Pero siempre haciéndola con profesionalidad, sin tomársela a risa ni poniéndose por encima de lo que hacen, que es justo lo que permite que ‘Alerta máxima’ se sostenga efectiva tras todos estos años.

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