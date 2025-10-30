Hoy en TV, una obra maestra del cine de acción que todavía sigue siendo punto de referencia para el género 30 años después

Hay películas cuya sombra se arroja en la historia del cine, incluso aunque no tuvieran el éxito que merecían al comienzo o incluso parezcan algo trivial. Pero una fuerte visión, un reparto excelente y una arquitectura suprema de la narrativa del thriller han convertido a ‘Heat’ en una referencia imprescindible para muchos cinéfilos y también cineastas.

Calor en las calles

La obra maestra de Michael Mann es una de las piedras rosetta de un tipo de cine de acción, incluya atracos explosivos o no. Robert De Niro, Al Pacino y Val Kilmer lideran esta épica historia de violencia en las calles, de profesionales consumados hasta consumirse, que se va a poder ver hoy en televisión a través de Be Mad a partir de las 22:20 de la noche (también se puede encontrar en streaming a través de Amazon Prime Video, de Disney+ y de Netflix).

Las calles de Los Ángeles se están volviendo más peligrosas. Una banda clandestina está realizando una serie de atracos especialmente violentos, liderados por el metódico Neil McCauley que se encuentra en la disyuntiva de seguir con esta vida o empezar a buscar algo parecido a la estabilidad. A su caza está el detective Vincent Hanna, tan consumado con su trabajo policial que su vida personal se está haciendo añicos continuamente.

Mann lleva la acción a cotas cinematográficas supremas después de que fuese rechazado su primer intento de contar esta historia en pantalla. Originada como una serie, con múltiples subtramas conectadas por la tensión urbana en Los Ángeles, mucho de ese carácter épico termina manteniéndose en una apabullante experiencia de tres horas.

Es el magnum opus de Mann, ya tan sólo porque condensa todo lo que sus obras persiguen. Con atmósfera, dramatismo operístico pero internalizado, y textura visual y sonora calculadísima para epatar, ‘Heat’ pone cara a cara a gente en lados opuestos de la ley, pero llevados por la misma obsesión que les cuesta todo al mismo tiempo que les pone en la cima de la suyo.

Una fijación de la que no pueden desprenderse, está demasiado integrada en su ADN. Igual que Mann no puede deshacerse de una artesanía suprema en la acción que lleva a despliegues magistrales como el atraco final. Cada detalle de esta película ha sido emulado posteriormente por gente como Christopher Nolan y otros que han querido abordar un thriller crudo. Es una referencia imprescindible.

